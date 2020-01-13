男人和女人組成的家庭才正常　以色列教育部長公開歧視同性戀

▲一名以色列婦女遊行示威，呼籲教育部長拉斐爾·佩雷茨（Rafi Peretz）支持同性戀轉換療法不妥，必須下台負責。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

以色列在12日展開全國性的性別認同課程，希望孩子可以接納不同的家庭形式，不要受到任何人的言論去改變自己的性別認同。因為曾有反同言論的教育部長拉斐爾·佩雷茨（Rafael Peretz）在接受媒體採訪時示，感謝上帝，我的小孩們以一種自然而健康的方式長大，不用為同性戀這件事情而煩心，因此造成爭議。

先前佩雷茨還曾表示，一個男人和一個女人在一起的家庭，才是正常的。這一言論在國內引起軒然大波，也遭到政客嚴厲地譴責。

司法部長阿米爾·奧哈納（Amir Ohana）擁有同性戀傾向的孩子，但他認為佩雷茨這個言論相當不合時宜，而且也不是第一次有這種爭議性的發言，這些話不能代表政府的立場。

▲以色列教育部長拉斐爾·佩雷茨（Rafi Peretz）。（圖／路透）

佩雷茨是軍人背景出身，隨後在2019年2月加入了右翼政黨聯盟，並在6月被任命為教育部長，在這次接受訪問之前，其實就曾公開認可「同性戀轉換療法」，這是一種強制更改一個人性向的療程。在當時總理班傑明·納坦雅胡公開反對此言論，認為相當不妥。

以色列首都附近的霍德夏沙隆市（Hod Hasharon）市長阿米爾·科查維（Amir Kochavi）在Facebook上表示，將在市政教育系統內促進民主、平等、相互認可和接受差異的計劃，而這完全與佩雷茨的論相反。

政府緊急在12日與非異性戀團體聯手，針對同性戀議題推出輔導課程，希望孩子可以接納不同的家庭形式，不要受到任何人的言論去改變自己的性別認同。