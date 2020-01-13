糗！哈利炫「你知道梅根曾當配音嗎」幫求工作　迪士尼負責人尬回：我不知道！

▲哈利去年7月份與迪士尼負責人表示梅根會配音，上周梅根即與迪士尼簽署合作協議。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

英國皇室陷入家族混亂。日前哈利王子與妻子梅根無預警在IG上提出「卸下皇室資深成員」的消息，讓女王伊莉莎白二世、威廉王子、查爾斯王子相當震驚，查爾斯王子更一度憤怒表示，「若想退出就不得再領皇家津貼（一年約台幣2億元）」。近日一段去年7月份哈利與梅根出席迪士尼電影《獅子王》首映時，向迪士尼高層表示，妻子過去曾做配音。對方一臉懵樣讓場面相當尷尬。

根據英國《太陽報》報導，哈利與梅根想要脫離皇室，似乎早在前些日子就有端倪。近日一段影片流傳出來，去年7月時哈利與梅根參加《獅子王》首映會，兩人在當場合上遇到迪士尼負責人伊格爾（Bob Iger），哈利在聊天的過程中，跟對方表示「你知道我老婆過去有擔任配音嗎？」卻遭到伊格爾驚訝尷尬的臉回應「我不知道耶～」

▲哈利王子與梅根。（圖／達志影像／美聯社）

哈利之後接著表示，「你不知道？你看起來有些驚訝」，但接著伊格爾則表示，「若有機會我們很樂意嘗試」。直到上周，梅根傳出與迪士尼簽署協議，將為無國界大象組織配音，該單位是為了幫助、保護大象的慈善機構。

對此外界分析，哈利試圖想要替老婆製造工作機會，希望可以透過自己的力量生活，而並非依附在皇室之下，如今夫妻倆提出退出皇室資深成員，或許也希望在正式聲明提出前，可以善用自己的皇室知名度為自己開創一條生存之道。