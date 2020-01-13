Smart智富／數位轉型時須守住核心業務



文／Smart智富雜誌 編輯部

數位轉型不只在於網路、平台，更重要的是企業與個人的思維轉型。繼《亞馬遜管理聖經》之後，曾擔任亞馬遜企業服務經理的約翰．羅斯曼（John Rossman）在《像亞馬遜一樣思考》將再次帶領讀者用亞馬遜（Amazon）的邏輯思考，運用50又1/2個方法，幫助自己和企業在數位時代維持競爭力。

如果說，舉世聞名的亞馬遜是家作業系統的公司，你認同嗎？原本，羅斯曼也不認同；但在2018年5月，他為美國供應管理協會（ISM）的年會演講做準備時，忽然想到亞馬遜從未受到外界注意的程式若是變成作業系統，可能會為供應鏈帶來重大變革。亞馬遜的無人機、空中飛船和貨車車隊總是能得到媒體和外界關注，但他看到的是快遞服務Seller Flex的潛能與其特殊之處，它有可能成為供應鏈管理的作業系統。

羅斯曼指出，先別把Seller Flex與物流部隊Amazon Flex混為一談：Seller Flex是徵求供應商或第三方賣家，利用亞馬遜的物流管理能力和技術，來進行包裹運送的計畫；後者則是與優步（Uber）類似，讓獨立駕駛為亞馬遜運送包裹。

Seller Flex的運作方式如下：為了履行對尊榮會員（Prime）的2日內送貨承諾，只要符合尊榮會員送貨條件的商品，就必須存放在亞馬遜物流中心。第三方賣家可自行設定適用尊榮會員送貨條件的商品，然後將商品送到物流中心，讓亞馬遜負責送貨工作。藉著提供相關軟體給第三方賣家（多半是品牌公司和零售商），Seller Flex計畫將亞馬遜物流管理的範圍，逐漸擴大至第三方賣家的物流中心。

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利用Seller Flex軟體，使用者可直接用亞馬遜的優惠費率，將亞馬遜的訂單交給他們來配送，這項計畫讓每一方都受惠，還免除了將存貨送到亞馬遜倉庫的手續；同時賣家也能利用這項功能來處理非亞馬遜的訂單—貨物的運送量增加，讓亞馬遜掌握更大的主導權。

賣家在Seller Flex計畫中，不僅可以享有亞馬遜的運輸能力，還能獲得計畫背後的「智慧」，例如如何用最佳方式送貨以滿足客戶期望等；亞馬遜也為軟體注入核心作業功能，進一步深入商務生態體系。若是Seller Flex在10年內成為亞馬遜另一項重要業務，打造出供應鏈和物流版本的物聯網（IoT），並用以推動大部分的商務活動（不論是否直接向亞馬遜購買）的話，也不必感到太訝異。

Seller Flex背後的殺手級策略，包括：第1，亞馬遜降低對快遞公司的依賴，對於快遞支出握有更大的控制權，並藉此提升了亞馬遜的影響力；第2，亞馬遜將取得更多有關產品、銷量和客戶的數據。Seller Flex相當於一個作業系統平台，可以分配並將資源最佳化。日積月累之下，Seller Flex將有潛力成為運輸作業系統，掌控大部分的包裹運送量，它或許就是傑夫．貝佐斯（Jeff Bezos）的另一個「夢幻事業」。

你知道雅虎（Yahoo!）曾經有機會收購Google嗎？而且是2次。第1次是1998年，雅虎出價100萬美元；第2次是2002年，價碼為50億美元。最終的結果，是雅虎授權Google成為雅虎的搜尋引擎。基本上，雅虎將「核心業務的作業系統外包給Google」，儘管後來公司多次試圖修正這項決策，卻再也無法重返光榮。

無論是要分配訂單給倉庫或是要理解需求訊號，當你決定設計、製造某個產品，或者是要客製化（personalization）與進行市場區隔時，借助其他夥伴和供應商的專業知識，協助公司提供服務、達成目標，這才是明智且必要的選擇。然而，請不要把業務的關鍵智慧決策外包或是拱手讓給他人，這一切的重點就在於管理的「作業系統」，企業必須建立、編碼、運用演算法與管理擴大資源分配的重要平衡點。

別讓成功事蹟被沒做的事情掩蓋，也不要讓錯失成功機會的事件在你身上重演。

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