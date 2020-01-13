代理孕母「毀約」搶監護權！　同志爸爸花近200萬搶回雙胞胎女兒





▲這對爸爸最終取回了寶寶的監護權。（圖／達志／示意圖）

實習記者任珈萱／綜合報導

英國一對男同志透過代理孕母產下一對可愛的雙胞胎寶寶，沒想到在孩子出生後，代理孕母卻突然違約取得2名孩子的監護權，要求支付更多費用，否則不放棄監護權，最後他們散盡家產籌措2萬6000英鎊（約新台幣120萬元），才終於取得雙胞胎女兒的監護權。

綜合外媒報導，住在英國什羅浦夏郡（ Shropshire）的巴斯徹特（Baschurch）的36歲的馬克（Marc Winchester-Horscrafts），和27歲的史蒂夫（Steve）之前已有透過代理孕母，生下現在5歲的兒子斯賓塞（Spencer）。去年他們再次透過代理孕母獲得一對雙胞胎女兒奧頓（Autumn）和阿里亞（Aria），但這次他們為了接女兒們回家，可以說是花掉所有家產。

據報導，在馬克和史蒂夫與代理孕母簽定「代孕協議」成功受孕前，早已和對方密切往來，甚至邀請她去參加他們的婚禮， 並向代理孕母支付1萬6300英鎊（約64萬台幣），成功懷孕後，又支付了3500英鎊（約14萬台幣）；而雙胞胎於去年8月24日早產，這對爸爸便在醫院守著寶寶。

不過，當雙胞女嬰出生五週後，代理孕母卻違約，私自取得兩名小孩的監護權，還禁止馬克和史蒂夫到醫院探望寶寶，更向他們索取更多費用，不然不放棄監護權。

最後馬克和史蒂夫透過法律途徑爭取監護權，並依判決再支付120萬台幣給代理孕母，才合法獲得監護權；同時他們也希望政府制定相關法律，提高代理孕母的約束力。