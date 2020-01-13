武漢肺炎41病例多涉「華南海鮮市場」　WHO：中國應對措施令人放心

▲ 武漢衛生部門報告首例武漢肺炎死亡病例。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國武漢不明肺炎初步判定由新型冠狀病毒引起，41例確診病例中出現1起死亡案例。世界衛生組織（WHO）取得最新資訊，12日發布聲明宣布，此次疫情與「華南海鮮批發市場」有關，對北京當局在武漢的應對措施及資訊共享的承諾感到放心。

WHO指出，武漢肺炎41起病例大多都是在華南海鮮批發市場工作或經常光顧的顧客，在武漢以外的地區也沒有確診病例，但目前沒有明確證據表明病毒會人傳人。海鮮市場已經在1日關閉，過程中並無衛生保健工作者感染。中國國家衛生健康委員會也派遣專家前往武漢，支援當地應對工作。

根據中國當局11日至12日向WHO通報的消息，武漢初步診斷出41例新型冠狀病毒感染病例，其中7例病情嚴重，6例已經出院。41起確診病例出現症狀的時間為2019年12月8日至今年1月2日，主要症狀為發燒，少數患者出現呼吸困難，3日以來未發現其他病例。

另一方面，中國衛健委11日宣布，將與WHO分享新型冠狀病毒基因排序，已經上傳至「GISAID」（全球共享禽流感數據倡議組織）平台，核對完畢後將公開發佈，全球公共衛生組織、實驗室人員及研究員都可取得相關資料。

►大陸分享「武漢肺炎基因排序」 全球衛生組織皆可取得！

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