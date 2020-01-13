川普「雙聲道」揚言不在乎伊朗談判　民調：52％美國人感覺危機

▲美國總統川普對伊朗態度有時強勢，有時則放軟。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）12日表示，他不在乎伊朗是否同意與美方談判，他還在推特以波斯語與英語發文，「雙聲道」強調真的不在意，但伊朗政權要注意不得使用核武器，也不能殺害街上的示威者。

مشاور امنیت ملی امروز عنوان کرد كه تحریم ها و اعتراضات، ایران را«به شدت تحت فشار»قرار داده است و آنها را مجبور به مذاكره می كند.در واقع، اصلا برایم اهمیتی نداردکه آیا آنها مذاکره می کنند یا نه.این کاملاً به عهده ی خودشان است، اما سلاح هسته ای نداشته باشیدو«معترضان خود را نکشید.» https://t.co/DBGGs8QFcJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2020

白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）此前告訴《週日福斯新聞》（Fox News Sunday），川普政府最大的施壓舉措正在發揮作用，「伊朗被制止，別無選擇，只能回到談判桌。」川普也在推特引述歐布萊恩的預測，「說真的，如果他們要談判，我一點也不在乎，完全取決於他們。但是不要核武，不要殺害你們的示威者。」

根據ABC新聞與民調機構「益普索」（Ipsos）12日公布的數據顯示，多數受訪的美國人並不贊同川普應對伊朗的方式，對此感覺到不安全；56％美國民眾不支持川普造成與伊朗的局勢緊張，43％則表示贊同。

這項民調於10日與11日所執行，被問及美國的空襲時，52％受訪者回答覺得美國變得更不安全，只有25％受訪者感到更安全，22％民眾則說沒什麼太大效果。

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