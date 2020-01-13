打臉川普「正義之說」　美國防部長：沒有4大使館將被襲擊的證據

▲美國國防部長埃斯柏的說法與總統川普不一致。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國國防部長埃斯柏（Mark Esper）12日打臉總統川普此前的說法，他表示，並沒有從情報官員接獲具體的證據，伊朗打算襲擊美國4間大使館。事實上，伊朗軍事將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）3日被美軍擊殺後，川普政府就一直堅稱他想攻擊美國大使館。

《路透社》報導，埃斯柏12日在CBS電視節目「面對國家」（Face the Nation）坦承，他並未接獲伊朗想要攻擊4座美國大使館的具體證據，川普曾提到有可能會有針對大使館的額外攻擊，他同意，但總統並未提出確切證明。

川普10日表示，伊朗很有可能攻擊美國駐巴格達大使館，蘇萊曼尼死前，還打算瞄準4座美國大使館。他告訴《福斯新聞》，「我們可以告訴你，應該是巴格達的大使館，我可以透露，我認為應該是4個大使館。」他還在一場集會表示，擊殺蘇萊曼尼是在實踐正義。

自從證實蘇萊曼尼喪生後，美國官員就一直堅稱此舉是出於自衛，因為美國在伊拉克以及周邊地區的外交官、軍人都面臨即將被攻擊的風險。對此，民主黨跟部分共和黨人則提出質疑，他們也沒接獲充分的簡報。

埃斯柏曾在另一個CNN的採訪中表示，政府掌握精良的情報，那就是多個美國大使館可能遭遇攻擊，但這個敏感資訊只能與高階分享。白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）則在NBC節目回應埃斯柏的說法，威脅確實是迫切的，但他沒有提到是否掌握具體細節。

眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）12日表示，美國國會內的8位領導人（Gang of Eight）沒有被通知4間大使館可能遭到襲擊。

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