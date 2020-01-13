影片曝！菲律賓「小鋼炮火山」瀕噴發　6千居民撤…馬尼拉機場暫時關閉

▲菲律賓塔爾火山將蒸氣及火山灰，噴發進15公里高的雲層。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

菲律賓塔爾火山（Taal）12日下午噴發巨量高溫蒸氣、火山灰，噴發高度近15公里（9英哩），景象壯觀又震懾人。政府當局將火山警戒升高至第4級，警告數天內都是瀕臨爆發的情況，目前馬尼拉機場機場已被迫暫停起降，是否開放要到13日晚間11點再決定。

目前長榮航空已取消4航班，最新狀況可上長榮官網及長榮APP取得航班消息；華航13日往返台北CI701/CI702的航班也因機場關閉取消，同樣能透過華航APP取得最新航班動態。

▲▼塔爾火山瀕臨爆發，夜晚噴發柱中雷電交加。（圖／達志影像／美聯社）

路透社報導，塔爾火山座落在首都馬尼拉南邊的一座湖中央，是世界規模最小的活火山，由於突如其來的小噴發，當地政府已將6000多位村民撤離火山附近。

菲律賓火山暨地震學研究中心主任索里登（Renato Solidum）表示，塔爾火山的威力不容小覷，「這是一座非常小，卻非常危險的火山。」這座火山就像俄羅斯娃娃，索里登向記者解釋政府緊張的原因，「它很特殊，因為它是一座在火山裡面的火山。」

▲6000多居民緊急撤離時，全身已幾乎沾滿火山灰。（圖／達志影像／美聯社）

塔爾火山是全菲律賓最活躍的火山，過去500年已噴發超過30次，最近一次則是1977年。1911年時，塔爾火山爆發釀成1500人死亡；研究指出，1754年爆發的能量相當強，持續了好幾個月，索里登說，「那是最壞的情況」。