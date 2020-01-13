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伊朗認誤擊客機「悼念群眾秒暴怒示威」　川普警告勿殺人民：美國在看

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▲▼烏克蘭國際航空（UIA）PS752客機墜毀，伊朗人民上街抗議政府並哀悼罹難者。（圖／達志影像／美聯社）

▲聚集在大學外悼念罹難者的人們，發現被政府當局瞞騙後暴怒，引發抗議衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

伊朗官方11日坦承誤射飛彈擊落烏航班機，立刻引發數千名示威者抗議，示威者聚集在埃米爾卡比爾理工大學（Amir Kabir University）前抗議，痛罵政府並要求伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）下台負責。美國總統川普12日發表推文，要伊朗的領導人們對示威者放下殘暴手段。

川普12日上午接近10點時，在推特上寫了一封簡短的信，「給伊朗的領導人們 ─ 不要殺害你們的示威者。」他接著說，數以千計的示威者已經被伊朗政府殺害或被入獄，「整個世界都在看。更重要的是，美國在看。恢復你們的網路，讓示威者自由地怒吼！不要再殺害你們良善的伊朗人民！」推文發出約3小時候，川普上傳了波斯語（Farsi）的版本給伊朗當局，尤其是給人民看。

▼伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）航太部隊指揮官哈吉薩德（Amir Ali Hajizadeh），承認士兵操作地對空飛彈，因「全面戰爭」的指令而誤射。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）航太部隊指揮官哈吉薩德（Amir Ali Hajizadeh）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統川普針對伊朗空襲發表談話。（圖／路透）

▲川普頻頻發布推文拉攏伊朗民心。（圖／路透）

此前川普也用同樣「雙語發文」的方式，在推特上表示，要對勇敢、長期受苦的伊朗人說，「從我當上總統之後，就一直和你們同在，我的政府也會繼續和你們站在一起。我們正在密切關注你們發起的抗議，同時被你們的勇氣所鼓舞。」另一條推文中，川普則呼籲伊朗政府允許人權團體監督、報導人民的抗議活動。

烏克蘭飛機失事後，公布的罹難者名單中，被發現有部分頂尖大學畢業生和專家，讓示威者感到國家和這些年輕的靈魂都已斷送未來，因此連日聚集在埃米爾卡比爾理工大學外悼念。當伊朗當局「翻供」承認是軍方疏失後，原本氣氛還算平和的示威者們，怒火瞬間被點燃，進而引發抗議衝突，要求最高領袖哈米尼下台負責。

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