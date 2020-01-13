蜂蜜蛋糕一年賣5億！統一「昂舒巴黎」攜手小七搶攻烘焙訂製商機

▲依據統計，蜂蜜蛋糕在台銷售每年成長二成，成為烘焙業者的新戰場，統一旗下昂舒巴黎自今（13）日起開放蜂蜜蛋糕訂製款預購，搶攻烘焙訂製商機。（圖／統一提供）

記者林淑慧／台北報導

白金商機正夯，吸引零售通路心動搶進。依據統計，經典口味的蜂蜜蛋糕，在台銷售每年成長二成，統一旗下「昂舒巴黎」看好蜂蜜蛋糕的好「食」力，再度與統一超商合作，搶攻年產值上看五億元的烘焙訂製商機。

食品業龍頭、統一企業董事長羅智先曾在受訪時被問及，看好哪個旗下事業體的市場未來成長性？他的答案是：「烘焙業的未來將很精彩！」從7-11、全聯等零售通路紛紛搶進烘焙市場，證實所言不虛。

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統一企業發言人凃忠正表示，在市場重新分配下，有效帶動了超商的白金商機，儘管近年來甜點市場推陳出新，但經典口味仍持續贏得銷售好成績；其中，蜂蜜蛋糕的年產值上看五億元，並以每年二成的比率持續成長，成為烘焙業者的眼中的潛力新星。

面對愈來愈激烈的白金戰場，統一旗下昂舒巴黎今（13）日起開放蜂蜜蛋糕訂製款預購，其以古法慢火爐燒、蜜炙入味，打造口感Q彈綿密、老少咸宜的經典美味，由統一超商全天候接單，並延續「72小時烘焙訂製搶鮮到貨」的概念，在消費者下訂後才開始製作，提供不限時間、地點、高品質的預購美食。

▲統一旗下「昂舒巴黎」看好蜂蜜蛋糕的好「食」力，開放民眾在各地區的7-11下單訂製。（圖／統一提供）

統一表示，蜂蜜蛋糕以嚴選龍眼花蜜、承襲古法製作，講究蜜炙風味與彈潤綿密口感，特別選用傳統木框，溫潤木質在長時爐燒中保留了蛋糕體的濕潤，並採用封閉式烤爐，三段式低溫慢火悶燒，炙入龍眼花蜜，讓蛋糕體香氣四溢。

另外，昂舒巴黎的訂製款蜂蜜蛋糕主打小食包裝，為迎合現代人偏好小食的趨勢，打造送禮自用兩相宜的五色小包裝，除以輕巧份量吸引上班族客群外，也搶攻農曆春節的送禮商機，挹注營運表現可期。

依據財報，統一企業2019年前三季營收達3433.54億元、稅後純益為161.93億元，雙創歷史同期新高，推升每股稅後純益（EPS）為2.85元，主要受惠於本業透過價值營銷挹注毛利額及獲利。