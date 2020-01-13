　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

人力銀行：736萬人考慮海外求職　薪資盼達2.12倍

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

上班族,小資女,接電話,工作忙碌,OL。（圖／記者李佳蓉攝）

▲2018年國人赴海外工作估計達73.7萬人，創歷史新高。（圖／記者李佳蓉攝）

記者余弦妙／台北報導

農曆年節不少人都會尋求轉職機會，根據yes123求職網調查結果顯示，2018年國人赴海外工作估計達73.7萬人，創歷史新高，而根據最新的調查仍有八成八(87.8%)透露，「考慮」到海外工作，高於去年的84.6%，比例更續創2014年以來新高，而且換算下來，大約有736萬人想當「海漂族」。

根據yes123求職網的「金鼠年後轉職潮與海漂族計畫調查」顯示，越來越多人想卡位大公司或外商公司，加上台灣薪資水準倒退數十年，更讓不少人興起「出國求職」的念頭，在潛在的838萬「年後跳槽族」當中，其實仍有87.8%透露，考慮到海外工作，高於去年的84.6%，比例更續創2014年以來新高，而且換算下來，大約有736萬人想當「海漂族」。

同時調查也發現，平均希望在海外領的月薪，是比台灣目前領的「多出」111.6%，等於是要拿到2.12倍的薪資。

請繼續往下閱讀...

對於「最想去」的海外工作地點，根據yes123求職網的調查顯示，在可複選狀況下，前五大熱門地區分別為，「日本」(40.6%)、「美國」(37.9%)、「東協地區」(35.1%)，以及「澳洲或紐西蘭」(34%)、「香港或澳門」(28.3%)；至於六到十名方面，則分別是：「歐洲」(25.6%)、「中國大陸(21.9%)、「加拿大」(19.2%)，以及「南韓」(13.2%)、「印度」(10.3%)。

觀察前述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌認為，「台灣人才若持續外流，加上少子化、高齡化社會，未來恐怕將演變成國安問題」：勞動力短缺隱憂，就是影響到國家整體競爭力。因此要先解決長期凍薪、低薪化、青貧化的問題，同時降低青年失業率，減少「學用落差」的衝擊，調整產業結構並且推動升級，刻不容緩。

楊宗斌更指出，假如離鄉背井求職，除了要放下熟悉的家人與生活環境，重新適應風土民情，還得擔心當地物價，是否導致開銷過大，賺的錢甚至不夠花，無法存下錢。所以如果到國外工作，求職者通常都要求比較高的薪水，更希望在未來返國後，這些海外職場經歷，能對履歷有加分作用，又累積了「人生第一桶金」，得到雙贏結局。

ET快訊
韓粉拱選國民黨黨主席　韓國瑜回應了
趙少康揭國民黨慘敗2大因素：韓國瑜本來就會輸
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

總統大選後祭品文爆量兌現　雞排概念股大成、卜蜂齊吃香

元大銀發財金、發財水各8萬個　即日起全台發送

人力銀行：736萬人考慮海外求職　薪資盼達2.12倍

Smart智富／數位轉型時須守住核心業務

助紡織業者立足國際！109年紡織品整合行銷與商機開發計畫說明會　明日開跑

哈日族把握機會！日圓匯價創超過1年新低　趁0.27字頭換起來

新台幣早盤再度衝破30元關卡　一度升值逾1角

台股上演謝票行情！開盤上漲44點　挑戰收復12,100點

台指期啟動謝票行情！　開盤上揚74點

蜂蜜蛋糕一年賣5億！統一「昂舒巴黎」攜手小七搶攻烘焙訂製商機

BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話

蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

于美人：四年之後不會有宋楚瑜　宋鎮邁提醒...終局之戰還有續集

陳立農教鄧紫棋講台語！　「你是我的愛」引全場尖叫～

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

吳怡農雙帥對決「敗選落淚」　支持者：選市長！選市長！

實境劇重演台南228湯德章事件　律師高喊「台灣人萬歲」遭槍決

總統大選後祭品文爆量兌現　雞排概念股大成、卜蜂齊吃香

元大銀發財金、發財水各8萬個　即日起全台發送

人力銀行：736萬人考慮海外求職　薪資盼達2.12倍

Smart智富／數位轉型時須守住核心業務

助紡織業者立足國際！109年紡織品整合行銷與商機開發計畫說明會　明日開跑

哈日族把握機會！日圓匯價創超過1年新低　趁0.27字頭換起來

新台幣早盤再度衝破30元關卡　一度升值逾1角

台股上演謝票行情！開盤上漲44點　挑戰收復12,100點

台指期啟動謝票行情！　開盤上揚74點

蜂蜜蛋糕一年賣5億！統一「昂舒巴黎」攜手小七搶攻烘焙訂製商機

厄文睽違2個月復出　只上20分鐘轟21分命中率生涯新高

哈利梅根淡出王室「傷透女王」　菲利普親王震怒：不負責任搞什麼

民進黨台中大勝被讚輔選有功　林佳龍談「下一步」：會全力以赴

誰接黨主席？董念台：侯友宜是「高手級人物」　可讓國民黨重建江山

最萌都在這！神戶可愛動物王國超好逛　樹懶極度緩慢好療癒

訂婚日續攤為搶麥克風大亂鬥　警快打壓制13越籍移工送辦

EXO燦烈梨大站22.7億房產曝光！「現鈔支付18億」網感嘆：真高富帥男人

權威期刊論文大談「我的師娘好美~」：風姿綽約！竟獲864萬科研資助

日職／目標200局、10完投　歐力士山岡泰輔直指澤村賞

「2020平溪天燈節」交通懶人包！首創3座馬卡龍色天燈裝置

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

財經熱門新聞

哈日族把握機會！日圓匯價創超過1年新低　趁0.27字頭換起來

蜂蜜蛋糕一年賣5億！統一「昂舒巴黎」搶攻烘焙訂製商機

日圓避險地位下滑！　兌美元匯率100強勢水位「回不去了」

選後新台幣怎麼走？　匯銀人士研判漲勢可能稍作歇息

HTC無預警關閉　鐵粉論壇

「小英概念股」看俏！台股後市表現可期　選後一個月上漲機率100%

新台幣早盤再度衝破30元關卡　一度升值逾1角

統一小金雞給力！康是美福袋「限量2萬個」搶攻年節商機

不讓蘋果專美於前 Android手機將有超寬頻技術

蘋果舊換新優惠縮水 一張表看懂

台股上演謝票行情！開盤上漲44點　挑戰收復12,100點

富邦金去年表現亮眼　持續創佳績　

icash Pay推支付優惠吸客　統一整合集團資源打造熟客生態圈

民進黨取得完全執政　蔡明興盼兩岸能「對話」

更多熱門

相關新聞

月薪低於30K不離職　理由網戰翻

月薪低於30K不離職　理由網戰翻

一名網友日前在批踢踢表示，自己目前的工作環境與福利都相當不錯，少數的缺點就是目前月薪不到30K（3萬元），但她考慮後暫時還是「先不換工作」，但低薪也讓她對未來感到擔憂。文章分享後立刻引發網友熱議，有人覺得應該要趁年輕出去闖闖看，但也有網友認為「快樂工作才是最重要的。」

外送員過年要怎麼解釋工作　網友神救援

外送員過年要怎麼解釋工作　網友神救援

想找好職缺？雙子座把握這時間點

想找好職缺？雙子座把握這時間點

4個超實用的辦公室心理學小技巧

4個超實用的辦公室心理學小技巧

關鍵字：

工作海外就業人才外流

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

韓國瑜放鳥…謝震武看呆怒飆2分鐘

網友肉搜吃雞排　老婆出面回應了

岔賭男欠14億雞排落跑　父出面嗆網友

整理投票數據　驚：台中人像瘋狗

快訊／遭恐嚇「還有2個可被...」！小燈泡媽要告了

韓假結束上班囉！韓國瑜低調離開左營住處

蔡英文記者會「口譯正妹」超狂背景曝光！

環時總編談武統台灣：必須面對現實

韓國瑜放鳥海內外上百媒體跑去吃鍋　韓辦回應證實了

快訊／韓國瑜親曝「取消記者會+吃火鍋」原因

陳柏惟當選立委　網「3點分析」出爐

「我非常喜歡她」　郭台銘開票夜密電柯文哲對話內容曝

60國、組織恭賀蔡英文！耿爽：一中原則

殺人犯燒炭亡　他：原本要在我家

《想見你》柯佳嬿引出「兇殺謎點」…聽完全身起毛

更多

最夯影音

更多
BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話

BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話
蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面