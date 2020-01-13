人力銀行：736萬人考慮海外求職　薪資盼達2.12倍

▲2018年國人赴海外工作估計達73.7萬人，創歷史新高。（圖／記者李佳蓉攝）

記者余弦妙／台北報導

農曆年節不少人都會尋求轉職機會，根據yes123求職網調查結果顯示，2018年國人赴海外工作估計達73.7萬人，創歷史新高，而根據最新的調查仍有八成八(87.8%)透露，「考慮」到海外工作，高於去年的84.6%，比例更續創2014年以來新高，而且換算下來，大約有736萬人想當「海漂族」。

根據yes123求職網的「金鼠年後轉職潮與海漂族計畫調查」顯示，越來越多人想卡位大公司或外商公司，加上台灣薪資水準倒退數十年，更讓不少人興起「出國求職」的念頭，在潛在的838萬「年後跳槽族」當中，其實仍有87.8%透露，考慮到海外工作，高於去年的84.6%，比例更續創2014年以來新高，而且換算下來，大約有736萬人想當「海漂族」。



同時調查也發現，平均希望在海外領的月薪，是比台灣目前領的「多出」111.6%，等於是要拿到2.12倍的薪資。

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對於「最想去」的海外工作地點，根據yes123求職網的調查顯示，在可複選狀況下，前五大熱門地區分別為，「日本」(40.6%)、「美國」(37.9%)、「東協地區」(35.1%)，以及「澳洲或紐西蘭」(34%)、「香港或澳門」(28.3%)；至於六到十名方面，則分別是：「歐洲」(25.6%)、「中國大陸(21.9%)、「加拿大」(19.2%)，以及「南韓」(13.2%)、「印度」(10.3%)。

觀察前述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌認為，「台灣人才若持續外流，加上少子化、高齡化社會，未來恐怕將演變成國安問題」：勞動力短缺隱憂，就是影響到國家整體競爭力。因此要先解決長期凍薪、低薪化、青貧化的問題，同時降低青年失業率，減少「學用落差」的衝擊，調整產業結構並且推動升級，刻不容緩。

楊宗斌更指出，假如離鄉背井求職，除了要放下熟悉的家人與生活環境，重新適應風土民情，還得擔心當地物價，是否導致開銷過大，賺的錢甚至不夠花，無法存下錢。所以如果到國外工作，求職者通常都要求比較高的薪水，更希望在未來返國後，這些海外職場經歷，能對履歷有加分作用，又累積了「人生第一桶金」，得到雙贏結局。