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雲端最有錢／20萬錢進美股　年領百萬不是夢

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

雖然美伊關係緊張，戰爭看似一觸即發，亞洲股市震盪不安，讓投資者擔心「黑天鵝」出現了嗎? 不過美股卻無懼戰火，再創新高，美伊之戰只是虛火?

最近開始有越來越多的投資人在討論美股，「投資美國股票」已經成為投資大眾除了台股之外的另一個選項。但是，要投資美股真的有那麼容易嗎?要如何開戶?英文不好怎麼辦? 投資標的該怎麼選?

30歲的施雅棠原本是警官，擔心未來生活無法只靠公職退休金，因此開始研究投資美股，30歲就存到八位數的退休金，他是如何做到的? 另一位美股投資達人Peggie原本是藥師，靠著投資美股讓自己年收入成長1.5倍，她又是如何找出優質成長股? 年關將近，想把手中的年終獎金變多又胖，投資美國股票，該如何開始? 大選過後的台灣股市要該如何布局? 這些精彩節目內容不要錯過。

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▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）。

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關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於2019年1月16日起，每周一下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

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