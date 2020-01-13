雲端最有錢／20萬錢進美股　年領百萬不是夢

新聞節目中心／綜合報導

雖然美伊關係緊張，戰爭看似一觸即發，亞洲股市震盪不安，讓投資者擔心「黑天鵝」出現了嗎? 不過美股卻無懼戰火，再創新高，美伊之戰只是虛火?

最近開始有越來越多的投資人在討論美股，「投資美國股票」已經成為投資大眾除了台股之外的另一個選項。但是，要投資美股真的有那麼容易嗎?要如何開戶?英文不好怎麼辦? 投資標的該怎麼選?

30歲的施雅棠原本是警官，擔心未來生活無法只靠公職退休金，因此開始研究投資美股，30歲就存到八位數的退休金，他是如何做到的? 另一位美股投資達人Peggie原本是藥師，靠著投資美股讓自己年收入成長1.5倍，她又是如何找出優質成長股? 年關將近，想把手中的年終獎金變多又胖，投資美國股票，該如何開始? 大選過後的台灣股市要該如何布局? 這些精彩節目內容不要錯過。

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