快訊／菲律賓火山爆發！蒸氣衝1公里高空　6千人撤離、馬尼拉機場暫停起降

▲菲律賓塔爾火山12日噴發畫面。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

菲律賓呂宋島塔加泰（大雅台）附近的塔爾火山12日下午噴發，火山口衝出的蒸汽一路往天空衝了近1公里高，當地政府立刻把警戒層級提高到4級，代表火山數小時至數天內可能發生危險爆發情形，目前已經有6千多位村民從火山附近撤離，馬尼拉機場也暫時關閉、禁止所有飛機起降。

塔爾火山位在菲律賓首都馬尼拉南方約70公里，火山爆發時的火山灰甚至影響到了馬尼拉市區。當地政府在火山噴發後緊急宣布，八打雁省（Batangas）、甲美地省（Cavite）及馬尼拉都會區的馬卡蒂市（Makati）、曼達路永市（Mandaluyong）、馬尼拉市、奎松市（Quezon）等11個城市13日起停課。

▲當地居民正在撤離。（圖／達志影像／美聯社）

馬尼拉機場也因為受火山噴發影響，宣布暫時關閉國外、國內線任何飛機起降。對於不少民眾關切13日或後續往返馬尼拉機場航班是否能正常起降，中華航空菲律賓分公司總經理陳俊男表示，班機能否起降還要視馬尼拉機場對天候情況的評估與決定。

塔爾火山噴發後的火山灰飄散在附近數公里內的城市鄉鎮，不少旅菲的台灣民眾在通訊軟體分享相觀的照片及影片，像是火山灰落在戶外的車子上，導致路上的車輛都覆蓋上了一層厚厚的灰燼，還有民眾透露自從火山爆發後，當地一直有地震（餘震）發生。

▲塔爾火山12日晚間的噴發情況。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，菲律賓火山警戒分為5個層級，2級是預警、3級是有岩漿侵入岩層，可能導致火山爆發，4級則代表「數小時至數天內，可能發生危險爆發的情況」，危險區延伸到火山半徑7公里範圍，5級是火山已經爆發，岩漿或灰柱自火山口綿延6公里。

根據美國CNN報導，當地一名政府官員指出，目前沒有人因為火山噴發而受傷，不過他們已經從火山所在的湖中島上撤離了6000多位民眾，同時也讓附近距離火山較近的民眾陸續撤離避難。「我們已經要求包含火山島在內，居住在高風險地區的人們，盡量趕在火山噴發之前撤走。」