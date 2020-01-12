EPS獲利王不是蓋的！富邦金去年創3個第1、6個歷史紀錄

▲富邦金謝年會。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳靜君／台北報導

富邦金蔡明興今（12）日出席富邦金集團謝年會，致詞時表示，去年富邦金的稅後純益突破580億元，每股稅後純益（EPS）5.48元，是第11度居金控EPS獲利王。

富邦金旗下的子公司紛紛締造紀錄，去（2019）年有三個業界第一，除了金控仍居金控稅後純益（EPS）獲利王外，還有富邦人壽的初年度保費，維持業界第一；以及富邦產險的市占率連續38年第一，至去年底有23.8%，今年可望達24%，並穩健朝25%邁進。

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另外，六個創造歷史紀錄為，富邦金海外子公司現代人壽保險保費收入450億元，獲利首度突破20億元；其次，富邦人壽香港保費收入突破100億元。

三，北富銀的日韓神卡「Ｊ卡」發行9個月申辦數就突破71萬張，創造金融界的神話；四，北富銀去年全年稅後純益200億元，創下歷史紀錄；五，以及富邦投信的資產規模達到3000億元，可以透過各子公司通路財富管理，服務廣大的富邦金客戶；六，富邦產險保費收入400億，也同樣歷史新高。

展望2020年，蔡明興表示，現在看貿易糾紛已經趨於減緩，加上台商資金回流，增長投資力道和成長，如果政府再加強公共建設，台灣今年景氣應該會不錯；至於金控獲利部分，因為才剛開始一定要努力，希望繼續蟬聯（獲利佳績）。