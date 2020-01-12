大選過後／蔡政府完全執政　富邦金董座蔡明興盼兩岸能「對話」

▲富邦金控董事長蔡明興出席富邦金謝年會。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳靜君／台北報導

2020大選局勢已定，總統蔡英文以817萬票大贏國民黨總統落選人韓國瑜265萬票；且民進黨也在國會取得過半的席次。富邦金控董事長蔡明興表達兩大期望，其一，民進黨「完全執政」所以修正法規會較為有效率，有些財經法規和社會問題，要更有效率的解決，像是台灣人口進入死亡交叉，死亡人數高於出生的人數，所以台灣要更著重0到6歲的育嬰、教育政策以及移民政策等鬆綁。

另外，就是蔡明興對兩岸的期許，希望可以展開對話，他說選完之後，執政黨完全執政，有很好的民意基礎的時候，且總統蔡英文的「和平、對等、民主、對話」的「八字箴言」中有對話，兩岸多溝通，不一定會取得什麼共識但是有對話就會比較安全。

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富邦金今（12）日舉行謝年會，蔡明興接受媒體採訪，他期許政府可以開放商品，讓台灣可以成為財富管理中心。

蔡明興指出，民進黨取得完全執政，可以趁此推出機會更好財經法案，讓台灣經濟更有活力、國際化等，創造台灣的好的環境、就業機會。

因為台灣是大陸法系國家，是剛性的法案，需要立法院修改法案推展比較慢，但是立法會比較慢，所以在「完全執政」情形下，蔡明興關心的政策，像是0到6歲的育嬰、生育率提高，因為台灣人口逐漸減少，這是很大的警訊，政府的政策教育、移民等政策應該要放寬。

在完全執政下就不像美國眾議院是民主黨控制、參議院是共和黨控制，總統又屬於共和黨，立法效率偏慢，台灣執政黨的立法效率相對可以比較高一些。

對於兩岸期望他認為，可以取得民意、趁此機會之下，兩岸可以多溝通，總統英文也認同應該要對話，有對話不一定要急於有什麼共識，但是有對話就會比較來得安全。