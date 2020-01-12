統一小金雞給力！康是美福袋「限量2萬個」搶攻年節商機

▲康是美將自明（13）日起推出「go好運福袋」搶市，包括Gogoro 3 Plus電動機車及精品名牌包等獎項，全台限量共計2萬個。（圖／康是美提供）

記者林淑慧／台北報導

農曆春節將屆，統一集團旗下小金雞吸客給力！康是美將自明（13）日起推出「go好運福袋」搶市，全台限量共計2萬個，包括Gogoro 3 Plus電動機車及精品名牌包等獎項，歡迎民眾來試試手氣，說不定大獎得主就是你。

由統一美麗事業董事長高秀玲親自督軍的康是美，為抓緊消費者需求，近年以服務為核心，內部培訓超過千位的專業美容諮詢師，搶攻顧客心佔率之餘，也期許能成為全台藥妝的龍頭企業。

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▲擔任統一美麗事業旗下五家公司董事長的高秀玲（圖右）表示，康是美近年內部培訓超過千位的專業美容諮詢師，以抓緊消費者需求。（圖／記者李毓康攝）

每到過年前夕，總會掀起福袋PK大戰，康是美表示，今年再度推出限量「go好運福袋」，共計限量2萬個，共166個獎項；值得注目的獎項包含:市價7.5萬Gogoro 3 Plus電動機車(不挑色) 5名，以及市價9.1萬、6.9萬及5.1萬的精品名牌包各1名，搶攻年節採買商機。

康是美表示，今年福袋商品組合分為四款，限量2萬個，每個售價399元，內含春季旅遊必備醫美活泉水、身體乳、面膜、精華液與日用品等，亦含通路優惠券及即開即中的抽獎券一張；總商品市價高達近千元，其中一款更為今年新推出的驚喜包，總商品市價高達近二千元。

展望後市，康是美表示，內部團隊持續思考怎麼接近消費者需求，希望來到康是美的消費者，能獲得專業服務，找到適合自己的商品，近年光是內部培訓的專業美諮師就超過千位，可望成為推升營運成長的主要動能。