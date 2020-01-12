美伊緊張升溫！汽柴油明日起調漲1角　加油手腳加快

▲加油站 。（圖／記者張一中攝）

記者吳靜君／台北報導

中東地緣政治關係緊繃，中油今（12）日宣布，自明（13）日起汽柴油每公升調漲0.1元。調漲後零售價格為92無鉛汽油每公升27.8元、95無鉛汽油每公升29.3元、98無鉛汽油每公升31.3元、超級柴油每公升25.7元。

由於本周發生中東和美國的緊張氣氛升溫，國際油價也跟著浮動，外界也預期油價將會上揚。

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台灣中油表示，受到美國與伊朗之間軍事警戒程度升級、波斯灣地區油輪輸運安全疑慮再起，帶動國際油價上揚。本週調價指標7D3B週均價為每桶67.84美元，較前週67.21美元上漲0.63美元，新台幣兌美元匯率升值0.054元，國內油價依公式計算漲幅為0.61％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調漲0.1元，足額調整。

調漲後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.8元、95無鉛汽油每公升29.3元、98無鉛汽油每公升31.3元、超級柴油每公升25.7元。但是中油強調，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油。