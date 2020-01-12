iPhone 11「秘密武器」快被追上！　Android手機將導入超寬頻技術

▲iPhone 11系列採用搭載超寬頻技術的U1晶片 。（圖／記者洪聖壹攝、示意圖）

財經中心／綜合報導

根據巴克萊（Barclay）分析師一份報告顯示，繼蘋果在iPhone 11系列智能機上引入超寬頻（Ultra Windeband）技術之後，Android也將在今年下半年有同樣具有超寬頻的手機登場。

根據外媒的報導指出，巴克萊分析師指出，Android智能手機首次搭仔的超寬頻，將會視配備荷蘭晶片製造商恩智浦半導體所推出的多合一、NFC等，但是具體是哪一款手機品牌會先行推出以及上市期間都還是未知數。

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不過，去年三星和恩智浦、Sony組成了聯盟，主要是開發相關的技術，可想而知三星與Sony都極有可能成為推出相關技術的手機品牌。

去年蘋果在iPhone11、iPhone 11 Pro 和iPhone 11 Pro Max上配備了自主設計的超寬頻U1晶片，只要兩台手機指向彼此，就可以優先處理對方的裝置，分享檔案等更為快速。

但是，恩智浦稱，超寬頻技術將帶來更多奇趣的功能，像是當手機靠近車門時自動解鎖、借助裝載晶片的手機或者移動裝置靠近相對應的門鎖、入口或者汽車通信等，就能夠開啟相關的功能。此外具有超寬頻感應的燈光、音響或者其他有任何連接的設備，只要透過手機就可以直接連接，技術進入人們的日常生之中。

超寬頻技術確實才剛剛起步，各家廠牌如何運用該項技術，並被消費者所接受，也成各路英雄競逐之地。