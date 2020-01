冬季風暴強襲美國至少12死！　數十萬戶停電上千航班取消

▲影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷/綜合報導

來勢洶洶的冬季風暴強襲美國,讓許多地區10日入夜至11日上午出現颶風級的強風、降下高爾夫球大小的冰雹,風暴一路自德州穿越美國東南部至緬因州,造成至少12人喪命,上千航班被取消,數十萬戶無電可用。根據預測,紐約州北部、伊利諾伊州部分地區12日都將出現15公分至30公分的積雪,料東北部、南部多地公路自11晚間起都將被約1公分的冰覆蓋,開車上路的危險性增。

WOW this gas station sign snapped!! Plus trees down along the the side of the road for at least a mile along I-20 East near Minden, LA. #lawx #ksla @KSLA pic.twitter.com/jW16Wh5Pga — Jessica Moore KSLA (@JessMooreWX) January 11, 2020

綜合路透、美聯、紐約時報報導,美國受到風暴影響,許多地區發生多起事故,包括大樹壓垮住屋、汽車衝入溪流、另輛轎車在結冰道路上打滑失控、龍捲風損壞建物等,奪走多人性命。另據flightaware.com網站數據,芝加哥市奧黑爾國際機場(O'Hare International Airport)的1000多個航班取消,數百航班出現延誤。此外,德州一名員警與消防員外出執勤處理交通事故時,被另外一輛汽車撞死,現場另一人則是身受重傷。

美國國家氣象局南部總部緊急應變專家思貝柏克(Kurt Van Speybroeck)表示,此次的冬季風暴是近年來最強的風暴之一。截至美國時間11日下午,風暴正從阿拉巴馬州及田納西州上空向東走,以每小時40英里的速度往喬治亞州移動,料於當地12日侵襲卡羅萊納州,最快會在12日下午之前離開。

此次冬季風暴帶來嚴重災情,從德州至俄亥俄州多達數十萬戶無電可用,奧克拉荷馬州及阿肯色州部分高速公路因洪災而關閉。