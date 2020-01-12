勝選之夜過後　蔡英文立刻接見AIT：台美關係升級「全球合作夥伴」

▲蔡英文在總統府接見美國在台協會台北辦事處長酈英傑（Brent Christensen）。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

2020大選落幕，總統蔡英文11日晚間9時宣布勝選連任，12個小時之後，她立刻接見美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑。蔡英文表示，在民主自由的基礎上，台灣和美國在安全、經濟，以及共享價值等領域不斷深化合作，彼此已從雙邊夥伴關係，升級成「全球合作夥伴」。

對於蔡英文連任成功，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在台灣選舉結果出爐後隨即推特發文表示，「美國祝賀蔡英文在台灣總統大選中連任，台灣再一次展現健全民主制度力量的強大」，同時感謝蔡英文帶領台美雙邊建立起強健的夥伴關係。另外，美國國務院更讚揚台灣是健全民主、區域典範。

在勝選之夜落幕後12小時，蔡英文12日上午在總統府也接見了（AIT）台北辦事處長酈英傑，蔡英文表示，經過昨天的選舉，台灣人民再一次用手中的選票，向全世界傳達民主的價值。民主和自由，確實是台灣最珍貴的資產，也是台美夥伴關係長期穩固的基礎。

▲美國國務卿蓬佩奧恭賀蔡英文勝選。（圖／翻攝蓬佩奧推特）

蔡英文認為，在民主與自由的基礎上，過去3年多來，台灣和美國在安全、經濟，以及共享價值等領域不斷深化合作。去年是《台灣關係法》立法40週年，台美雙邊關係有更多具體的進展，也更公開、更多元、更制度化，她也特別感謝酈英傑對相關交流合作的大力支持。

蔡英文更強調，「在安全方面，我們會透過合作，持續加強自我防衛能力。在經濟方面，我們也期盼強化台美產業鏈的整合」，持續深化經貿的往來。不僅如此，台美之間已經從雙邊夥伴關係，升級成「全球合作夥伴」，未來會在過去3年多的基礎上，不斷加強台美在全球議題的合作。

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