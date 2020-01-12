地球發燒了？氣候持續高溫　北極恐在2040年後完全無冰

▲與1981-2010年12月平均值相比，2019年12月地表氣溫異常。（圖／翻攝自哥白尼氣候變化服務官網）



實習記者劉雪兒／綜合報導

地球發燒了！歐洲、蘇聯、澳洲的12月處於高溫的狀態，沒下雪、且因持續乾旱造成澳洲自去年9月野火季開始以來，遭遇數十年來最嚴重野火，國內大片土地被燒毀，二十多人因野火身亡。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，如果各國再不積極行動拯救地球，恐面臨「無可挽回的地步」，且預測北極將在2040年完全無冰。

根據歐洲聯盟「哥白尼氣候變化服務」所發佈的消息來看，在全球範圍內，2019年12月地球體溫比平均溫高出0.74度，和2015年12月並列第一，歐洲、蘇聯、澳洲的12月沒有下雪，且長時間處於高溫的狀態，導致澳洲野火肆虐。此外，2019年全年體溫則比平均溫高出0.59 °C，僅次於2016年的0.63 °C。

▲分別對全球均值和歐洲均值地表溫度進行對比，紅色代表每年的12月高溫的狀態。根據數據顯示，全球每年的12月乾旱越來越嚴重。（圖／翻攝自哥白尼氣候變化服務官網）



據悉，根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）釋出的最新報告指出，整個北極和南極海洋，在去年11月的海冰覆蓋率下降至史上第二低，北極海冰覆蓋面積比1981年到2010年之間，平均面積下降至12.8%，而南極海冰覆蓋面積比平均下降至6.4%。

此外，2019年底，聯合國氣候變遷綱要公約第25次締約國會議（COP25）在西班牙馬德里召開，古特雷斯表示，各國為阻止氣候變化所做的努力還不夠，全球氣候持續惡化當中，若沒有積極行動，預測北極將在2040年完全無冰，全球恐面臨無可挽回的地步。