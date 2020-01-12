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川普「波斯語發文」力挺伊朗示威者：不會再有屠殺！

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▲▼烏克蘭國際航空（UIA）PS752客機墜毀，伊朗人民上街抗議政府並哀悼罹難者。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗承認誤擊客機引發民眾強烈反彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／編譯

伊朗政府11日坦承，不小心擊落烏克蘭國際航空（UIA）PS752客機，造成176人罹難，此舉引發人民怒火，紛紛上街抗議。美國總統川普（Donald Trump）12日則在推特以波斯語發文，呼籲德黑蘭政權勿殺害示威群眾，也不要關閉網站，因為全世界都正在盯著。

《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，川普12日接連在推特以波斯語（Farsi）與英語發文，他要對勇敢、長期受苦的伊朗人說，「自從我當總統後，便一直與你們同在，我的政府也持續跟你們站在一起，正密切關注你們發起的抗議，並受到你們的勇氣所鼓舞。」

在另一條推文中，川普呼籲伊朗政府必須允許人權團結監督與報導人民的抗議活動，「不會再有對和平示威者的屠殺，網路也不會被關閉，世界正在看著。」

數千名反政府示威者11日集結在伊朗埃米爾卡比爾理工大學（Amir Kabir University）大門，此處靠近美國之前駐德黑蘭的大使館，他們譴責政府把錯誤歸咎於人為疏失與美國的「冒險主義」。社群媒體瘋傳的影片可見，示威群眾要求最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）下台並追究相關責任，紛紛高喊「獨裁者去死」、「丟臉的哈米尼，離開這個國家」。

▲▼烏克蘭國際航空（UIA）PS752客機墜毀，伊朗人民上街抗議政府並哀悼罹難者。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗示威群眾點上燭火哀悼罹難者。（圖／達志影像／美聯社）

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）11日在推特寫道，伊朗人民的聲音是清晰的，他們受夠哈米尼統治下伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）政權的謊言、貪腐、無能與暴行，「我們與值得更好未來的伊朗人民同在。」

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