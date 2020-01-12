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iPhone 舊換新優惠「縮水」！蘋果調降回收價格　秒看懂差多少

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▲iPhone 11開賣，apple直營店。（圖／記者林敬旻攝）

▲Apple直營店。（圖／記者林敬旻攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

iPhone舊機換新機的優惠縮水了！蘋果官方網站宣布最新10款iPhone6S到iPhone Xs Max舊機換新機的折抵價格，回收的折抵價格從2200元到1萬5100元不等，但是相較於去年的折抵價格，優惠減少約2100元到近4760元不等。

蘋果官方網站公布最新的舊機換新機的折抵價格共計10款，包含iPhone Xs Max、iPhone Xs、iPhone XR、iPhoneX等到iPhone 6s的價格。

請繼續往下閱讀...

以iPhone Xs Max的換購價格為1萬5100元，但是如果與去年相比還可以折抵1萬7200元來看，縮水了將近2100元。而價格差異最大的是iPhone X，去年可抵的價格為1萬2460元，但是今年則已經降到7700元，顯示想用手中iPhone X換購新機的民眾，荷包就要多噴4670元。

蘋果也表示，民眾如果前往Apple直營店換購 iPhone要請預先將原有裝置上的資料備份至電腦或iCloud。且蘋果也會視舊機的情況，調整換購的價格。

▼iPhone舊機換新機折抵優惠價格。（資料來源／蘋果官方網站）

▲▼iPhone舊機換新機折抵優惠價格。（資料來源／蘋果官方網站）

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