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日本5大媒體頭版報導蔡英文連任　「選民對一國兩制說不」

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▲▼日本經濟新聞報導台灣2020大選。（圖／翻攝日本經濟新聞網站）

▲日本主流媒體分別都在報紙、網站登出台灣2020大選結果。（圖／翻攝日本經濟新聞網站）

記者丁維瑀／綜合報導

總統蔡英文以破紀錄的817萬得票贏得連任，除了CNN、BBC等國際媒體第一時間報導，鄰近台灣的日本媒體版面也被此次大選占據，包括《讀賣新聞》、《朝日新聞》、《日本經濟新聞》、《每日新聞》、《產經新聞》的五大日媒全都在頭版放上蔡英文照片，其中《讀賣新聞》還以「今日香港明日台灣」為標題形容。

▲▼日本讀賣新聞報導台灣2020大選。（圖／翻攝日本讀賣新聞網站）

▲日本讀賣新聞報導蔡英文連任。（圖／翻攝日本讀賣新聞網站）

這五大日媒除了在報紙頭版報導台灣2020大選的結果，在各自的網站也都有電子報導可看，《讀賣新聞》直接把蔡英文連任的消息拉頭，其中寫道蔡英文保護台灣的主權、民主與自由。《朝日新聞》報紙則大篇幅報導台灣選舉，除了以「蔡英文2.0」來形容她從2018年的地方選舉中逆轉，還形容年輕人的心聲是「台灣對一國兩制說不」。

《日本經濟新聞》網站則指出，台灣加速遠離中國，對中路線強硬的蔡英文連任，也將加劇圍繞台灣的美中矛盾；文內還以圖表呈現台灣武器提升，去年8月美國國務院批准軍售台灣66架F-16系列戰機，價值80億美元。

▲▼日本每日新聞報導台灣2020大選。（圖／翻攝日本每日新聞）

▲日本每日新聞分析台灣選民想法。（圖／翻攝日本每日新聞）

進入《每日新聞》網站，蔡英文取得連任的新聞放在第一行，標題描述台灣的民意「對一國兩制說不」，台灣選民對此非常反感。《產經新聞》也引述蔡英文11日國際記者會的發言。

除了上述日媒，《日本放送協會》（NHK）11日也第一時間報導台灣選舉結果，在推特更是持續更新消息，點入網站還能閱讀長文分析，其中寫道蔡英文以後如何面對中國是一大焦點。

 
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