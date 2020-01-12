伊朗認誤擊…示威者塞爆「當局竟以煽動罪逮捕英大使」　眾人要哈米尼下台！

▲烏克蘭客機墜毀，伊朗終承認是人為疏失。（圖／路透）（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

伊朗11日透過官方媒體釋出消息，承認8日自伊朗起飛的烏克蘭客機，確實因為人為疏失意外擊中，儘管政府隨即發表聲明表達歉意，並承諾將會嚴懲相關人員，但11日晚間仍有上千名示威者到埃米爾卡比爾理工大學（Amir Kabir University）前抗議，要求伊朗最高領袖哈米尼下台，甚至傳出英國駐德黑蘭大使遭到伊朗當局短暫拘押。

根據英國《衛報》報導，埃米爾卡比爾理工大學11日晚間爆發示威抗議，在伊朗政府承認擊落烏克蘭客機為人為疏失後，連外界皆相當憤怒，因在事發當下專家分析「遭到導彈擊落」，但伊朗政府卻否認，如今再翻盤結果。

《CNN》報導，烏克蘭客機失事後，查出罹難者中有部分頂尖大學畢業生與專家，示威者認為自己國家未來被國家所毀，因此聚集悼念，最後卻因憤怒情緒開始爆發抗議衝突，要求最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）應下台負責。

▲烏克蘭班機在伊朗墜毀，發現機身有疑似彈孔。（圖／路透社）

其中英國駐德黑蘭大使馬凱爾（Rob Macaire）遭到拘押，而原因竟是伊朗當局認為，馬凱爾涉嫌在德黑蘭煽動不滿軍方意外擊落烏克蘭客機的抗議者，因此拘留一小時後獲釋。消息傳出後，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）發布聲明說：「沒有理由或沒有說明即逮捕我國駐德黑蘭大使，這是公然違反國際法。」

據悉，這起「意外」空難，罹難者中包括4名英國公民，英首相強生（Boris Johnson）也表態，伊朗承認疏失是重要的第一步，未來將與加拿大、烏克蘭密切合作，確保有公開透明的國際調查，並協助罹難者順利回到家鄉。

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