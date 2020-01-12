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哈利梅根擅提「辭職皇室資深成員」　女王怒逼回家開4巨頭會議！

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▲梅根馬可與哈利王子 。（圖／美聯社）

▲王室4巨頭會議將於13日召開，討論哈利與梅根的未來。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

英國皇室陷入關係膠著。哈利王子與妻子梅根（Meghan Markle）結婚不到兩年，誕下兒子亞契（Archie）之後，卻再度投下讓女王伊莉莎白二世驚嚇的震撼彈。兩人在未經皇室的允許下，擅自提出「卸下皇室資深成員」的消息，對此13日伊莉莎白二世、哈利王子、查爾斯王子、威廉王子4人將詳談狀況。

根據《CNN》報導，在面對哈利王子與梅根突然的消息，女王伊莉莎白二世、查爾斯王子相當震怒，不僅將杜莎夫人蠟像館內哈利、梅根的蠟像移走，查爾斯王子也表示，「倘若想要卸下光環，那麼未來的資助就一併切斷。」甚至其他的皇室成員也相當不諒解，外界也分析，小倆口這樣的行為，恐怕讓皇室徹底分裂。

哈利王子與梅根日前在IG上表明有意引退，且未告知所有皇室體系成員，等同對家族宣戰，就連「御廚」也在推特上表示，哈利王子根本就遭到控制，梅根也只是想要得到話題，「說黛安娜王妃會開心的人，你們根本不認識黛安娜王妃，她會因為哈利受到這樣的控制而生氣」。

對此，皇室傳出13日將出現4巨頭會議，包括哈利王子、威廉王子、女王伊莉莎白二世、查爾斯王子都會出席，當面協議溝通。據《Insider》報導，哈利王子與夫人梅根希望可以實現財務獨立，不過事實上，他們每年都會從查爾斯王子得到500萬英鎊（約新台幣2億元）的公務津貼。雖然查爾斯王子不太可能完全切斷這些金錢的援助，但他已明確表示，一切有關金錢的協議都取決於兩人日後的決定。

▲▼英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）錄製最新的耶誕節演說。（圖／路透）

▲女王相當憤怒哈利與梅根擅自作主。（圖／路透）

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