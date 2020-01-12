蔡英文大勝利　美媒：一國兩制的想法在台灣粉碎

▲支持者在慶祝總統蔡英文連任的場合中舉起旗幟，上面寫有「光復香港時代革命」。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

總統蔡英文（Tsai Ing-wen）11日取得連任，美媒Quartz報導，雖然民調早已顯示她有很大機率打敗國民黨總統候選人韓國瑜，但817萬的票數還是出乎外界預料。分析指出，北京暴力回應香港示威者，讓台灣民眾感到恐懼，蔡英文奇蹟般的逆轉源自於中國持續的威脅。

文中提及蔡英文所屬的民進黨（DPP）在2018年地方選舉中慘敗，結果該黨竟在此次大選強勢回歸。回到2018年11月，民進黨在許多市的結果中輸給親中國的國民黨，被視為選民在譴責蔡政府的經濟與社會政策。

▲總統蔡英文揮手感謝選民。（圖／路透）



隨後，香港發生示威運動，當北京以暴力回應抗議群眾時，台灣人感到擔憂，也粉碎「一國兩制」在台灣可能行得通的想法。過程中，蔡英文一直支持香港的示威活動，也允許大約60名抗議者可以延長他們在台灣的停留時間。

報導寫道中國宣稱台灣是其領土的一部分，多次威脅要動用武力達到統一。現任的高雄市長韓國瑜則承諾，如果他當選，就要重啟與中國的關係，兩岸關係的改善將會帶來更好的經濟。

40多歲的林姓男子（Michael Lin）在台北參加蔡英文的集會，他拒絕接受韓國瑜未來在經濟上依賴中國的願景，香港的示威讓他認知到一國兩制「非常恐怖」，展現出中國共產黨「真正的樣貌」。

▲支持者比出3號手勢。（圖／路透）



報導指出，香港去年11月的地方選舉顯現出泛民主派大獲全勝，如今蔡英文又在選舉中取得勝利，讓北京面臨兩次尷尬處境。事實上，香港的示威以及中國擴大對台港的威脅，迫使許多旅居海外的台灣人都返鄉投票，包括住在澳洲27歲的周女（Jill Chou），「這次我肯定要回來」、「你會覺得你的國家要完了」，她使用「亡國感」一詞。

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