伊朗部隊指揮官認誤擊烏航「短程飛彈在班機旁爆炸」：我們收到全面戰爭指令

▲烏克蘭國際航空（UIA）波音737客機8日遭彈擊墜毀。（圖／路透）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏航PS752班機8日墜毀德黑蘭（Tehran）國際機場，伊朗當局向全世界撒謊3天後，才終於在11日承認「意外擊落民航班機」，誤殺了全機176人，並向罹難者家屬「表達慰問」。伊朗革命衛隊一名指揮官表示，誤射的是一枚短程飛彈，但並未直接擊中班機，而是在飛機旁爆炸。

綜合外電報導，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）表示，軍方調查結果發現失事因是「人為操作疏失導致飛彈誤射」，並稱整件事是「無可原諒的錯誤」。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）則是在官方承認錯誤後，一改先前強烈抨擊「萬惡的美國引起戰爭」的尖銳論調，轉為要求軍方檢討疏失，改進自身的弱點，「我強烈建議總部（伊朗軍方高層）找出弱點，確保錯誤不會再發生。」

▲伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）航太部隊指揮官哈吉薩德（Amir Ali Hajizadeh）。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）航太部隊指揮官哈吉薩德（Amirali Hajizadeh）表示，烏航班機起飛後，部隊立刻瞄準發射飛彈，但飛彈是在班機旁爆炸，並沒有直接擊中班機。他說班機遭到爆破碎片破外後，仍持續飛行一小段時間，最後因墜落而爆炸。

「我寧願死掉，也不想目睹這整起事件」，哈吉薩德表達歉意，「當天晚上我們收到全面戰爭的指示」，所有部隊都上升到最高警戒級別，德黑蘭外圍還多部署了一圈防空武力。他說事實上，當晚革命衛隊有要求商業航班必須暫停起飛，但沒有人理會。

▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）和法國展開合作，調查烏航黑盒子。（圖／路透）

▲伊朗少將、菁英部隊「聖城軍」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。（圖／達志影像／美聯社）

對於事情急轉彎的解釋，哈吉薩德表示最初已經通報官方，但他們需要先檢視現場等其況，再轉由軍方高層進行調查，而後者調查進度神速，才能在失事48小時後便確認情況。他說，政府當局只能根據手上現有資料回應，因此說詞前後不一的情況很難避免。

176名罹難者中，加拿大公民占了63人，總理杜魯道（Justin Trudeau）11日要求伊朗，提出失事班機的「所有真相」，「必須要有一個全面完整的調查，伊朗得擔下完全責任。」

13名公民罹難的挪威也要求公開透明的調查；烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在臉書上公開譴責伊朗，「我們要求伊朗…把罪犯都帶上法庭」，他同時和法國展開黑盒子破譯的合作，經法方同意派出法國航空事故調查處（BEA）的專家，到烏克蘭境內進行調查。





▲伊朗大學生及社會各界聚集在一起，為罹難者祈福（圖／達志影像／美聯社）

美軍3日空襲擊殺伊朗少將蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），引起伊朗上至政府，下至人民的憤怒，儘管部分伊朗民眾和伊拉克民眾，都為戰爭頭子蘇萊曼尼之死而開心，但許多伊朗人仍高喊復仇，「美國去死」（Death to America）！

然而伊朗官方這回坦承確實是軍隊疏失，原本紛紛到失事現場悼念至意的大學生和群眾們，怒火瞬間爆發，口號也從「美國去死」轉變為「騙子都去死」（Death to liers）！焦頭爛額的伊朗政府此刻要面對國際譴責，還被迫在接下來的調查中，步步面對自己軍方和政府的管理疏失，同時，還有群起狂怒的群眾。