駐美代表處首辦台灣選舉研討會　AIT主席：盼解決美豬美牛問題

▲總統蔡英文先前接見AIT主席莫健。（圖／總統府提供）

記者錢玉紘／綜合報導

台灣駐美代表處在11日當天首度舉辦了台灣選舉研討會，美國國務院亞太事務副助卿費德瑋（Jonathan Fritz），並代表美國政府恭賀蔡英文總統勝選。美國在台協會（AIT）的主席莫健（James Moriarty）受訪時表示，希望在美豬、美牛議題方面看到進展。

中央社報導，費德瑋在致詞時表示，很高興代表美國政府祝賀蔡總統勝選，也恭喜台灣人民行使權利選出自己的領袖及民選代表，「台灣今天再次展現實踐中民主的亮眼典範。在經歷一場充滿活力的選戰後，選民在投票所傳達他們的意志。」

費德瑋表示美方期待與蔡政府及所有台灣政黨領袖合作，促進雙方共同利益，並進一步強化美國與台灣人民的非官方關係。他也強調，美國與台灣皆對兩岸和平、穩定有著深切利益，美方會持續對抗任何試圖單方面改變台海現狀的行為。

而美國在台協會的主席莫健也在場邊受訪，他指出，蔡英文跟韓國瑜在選後都發表了謙虛的演說，「對我來說，這是很棒的一天。這對台灣、美國及世界上民主來說，都是很棒的一天。」他提到，無法預測北京將如何回應，但希望中國能聽到呼籲兩岸和平對話的聲音。

另外，莫健也指出，美方將會繼續與蔡政府合作，希望看到貿易方面能取得進展，並將致力於安全、區域問題，但也希望在美豬、美牛議題上看到進展，這是美國認為需要被解決的傳統議題。