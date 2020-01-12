醫師作家早預言「國瑜、敦義聯手滅藍軍」　藍粉覺醒：不要再拱韓國瑜選黨主席

▲韓國瑜總統敗選，發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）



記者董美琪／綜合報導

民進黨正副總統候選人蔡英文、賴清德得票數為817萬231票，得票率57.13%，成為台灣民選史上最高票數，也讓國民黨嚐到敗選苦頭。藍營各界檢討聲浪四起，國民黨黨主席吳敦義引咎下台，但也不少藍粉憂心忡忡疾呼「不能讓國瑜黨繼續挾持國民黨」。斜槓醫師作家林韋地選前就曾直言，「如果沒有驚天動地的意外，國民黨將在一個星期後的總統和國會大選慘敗。韓國瑜和吳敦義聯手勦滅了國民黨。」間接點出2人若再碰黨務，國民黨恐沒有翻身機會。

韓國瑜2018年掀起旋風，終結綠營在高雄近30年執政，三山造勢盛況更打敗許多國民黨A咖，讓吳敦義堅持「總統候選人必須挑最強者」。不過，此舉不但讓藍營不少人發出怒吼，更讓綠營怒批韓是「落跑市長」，更因此成為不少民眾、年輕人傻眼，成「放棄韓國瑜」關鍵原因之一。

國民黨悖離年輕人已不是新聞，除了守舊保守的政黨思想，離年輕人真實聲音很遠，年輕人對韓國瑜落跑的不信任感，加上吳敦義堅持「上架」自己夢幻隊不分區名單，離譜連發效應，升高了國民黨「內部矛盾」（內鬨），不過藍營一直為了努力維護團結形象，只有零星黨員敢重砲這場「權力遊戲」，「愛之深責之切」卻也不了了之，讓不少知識藍皺眉，看不到國民黨的檢討及改變。

▲韓國瑜總統敗選。（圖／記者林敬旻攝）



韓國瑜即將重返高雄，第一關要面臨「罷免危機」，不少深藍粉、知識藍面對重大挫敗，紛紛希望韓國瑜能夠好好返回崗位，做好市政，一位政治觀察家在《平論無雙》節目上也提到，人民是溫暖寬容的，若韓回去真能把高雄帶起來，才是最好的方向。

韓國瑜11日晚間的落選感言提到，「星期一我會繼續回到市政府上班，農曆年要到，必須要抓緊高雄市治安工作、物價的工作，還有推動觀光風景區的環境、工作等等。我要繼續去執行我肩膀上的責任，在這裡再一次感謝所有愛護的好朋友。」除了罷免聲浪，也讓不少網友認為，韓國瑜真的應該遠離國民黨黨務，做好高雄市政，落實落選感言，不要再碰「競選黨主席」，才是民心所望。

PTT網友討論「韓國瑜當黨主席」一事，還是有人相挺，但也不少人直批若韓去選黨主席，「他選，國民黨就準備瓦解」、「他當主席，我一生反國民黨」、「真心建議給江啟臣」、「800萬票的催票機要當黨主席，民進黨以後選舉都感謝你」、「國民黨滅黨第一步」、「別吧...國民黨沒人了嗎」似乎都認為，國民黨再被韓捲入，對藍營絕非好事。

吳敦義11日晚間9點帶領國民黨中央黨部一級選務幹部，提出總辭為敗選負責，但沒有致歉，只強調沒有戀棧的問題。

▲國民黨主席吳敦義召開敗選記者會，表示將請辭黨主席一職。（圖／記者湯興漢攝)



對此，政治觀察家林冠任也表示，國民黨這次大敗將有2種可能，一種是以吳敦義、韓國瑜為未來的中央集團為首，將國民黨變成鞏固自己個人利益的老二黨，再也沒有辦法跟民進黨再次爭奪執政權。

第二種可能，要看未來黨主席之戰是否會出現變數，看國民黨會不會出現檢討的聲音。林冠任丟出自己心中人選，「我認為也只有侯友宜，才有可能重新重振國民黨，並於2024與民進黨爭奪天下。」

但林冠任直言，下一屆的黨主席是韓國瑜或侯友宜，將會決定國民黨的未來是走向重振，還是更衰敗？「看起來如果韓國瑜爭奪黨主席，只怕那是手到擒來，我對國民黨的未來不抱任何信心。」

另外，斜槓醫師作家林韋地選前幾天，也發文直言，「如果沒有驚天動地的意外，國民黨將在一個星期後的總統和國會大選慘敗。」並強調「這次大選將會是台灣政治史上相當重要的一次，韓國瑜和吳敦義聯手勦滅了國民黨／泛藍的政治菁英精層，國民黨將會新黨化。」

年輕人超過9成不喜歡他

選前，韓國瑜上《博恩夜夜秀》雖引起好評，但再接受另一位YouTuber專訪時，也清楚「現場年輕人超過9成不喜歡他」。國民黨若還心存僥倖，再選出「讓年輕人討厭的人」，等於未來恐將持續出現「世代斷裂」，國民黨將難有機會翻身。