曾因「陽剛男孩臉」遭霸凌　2年後她蛻變成「超胸美少女」

▲少女勤於運動和化妝，如今蛻變成超辣正妹。（圖／翻攝自臉書Huỳnh Ngọc Hân）

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越南有位17歲的少女，在國中時期因為皮膚黝黑、體態豐腴，再加上長相較為陽剛，因此時常遭到同學嘲笑，就連告白時也被喜歡的男生直接打槍，讓她受到不少打擊。直到上了高中後，她下定決心改變自己，努力化妝打扮並勤於運動，如今已脫胎換骨變成「超胸大正妹」。

根據《zing.vn》報導，來自越南朔莊省的少女胡恩（Huỳnh Ngọc Hân），由於遺傳到父親的外型，因此長得較為陽剛，再加上她肉肉的身材、臉上也長了些痘痘，外貌時常被同學拿出來大作文章，甚至嘲笑胡恩長得像男人，不過她卻從未因此感到自卑。

▲胡恩曾因長相太過陽剛，遭到同學嘲笑霸凌。（圖／翻攝自臉書Huỳnh Ngọc Hân）

直到某天，胡恩鼓起勇氣向心儀的男生告白，沒想到對方竟轉身昭告天下，接著再拒絕她，讓胡恩深感尷尬且受傷。胡恩表示，「我長得像父親，所以長相很帥氣，但由於父親很愛我，因此我也不會感到難過或是太在乎外貌，不過卻常常被同學嘲笑，這也使我決定要去健身房運動，並開始學化妝」。

胡恩國中畢業後，開始努力運動、化妝，身高也從152公分長到160公分，還練出了飽滿的「蜜桃臀」，搖身一變成了超級大美人。自從胡恩的外貌改變後，她在人際交際方面也變得更為順利，目前胡恩也是一家健身中心的助理教練，每天堅持運動2小時，以保持勻稱的體態。

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