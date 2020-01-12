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「小英概念股」看俏！台股後市表現可期　選後一個月上漲機率100%

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▲▼ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

在昨（11）日大選結果出爐之後，市場不確定性消散，分析師認為，台股將會轉強，且參照過去經驗，選後一個月上漲機率100%、漲幅更可以達到8%。而蔡英文總統連任也有機會激勵「小英概念股」後市表現。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰經理表示，台股就過去紀錄，選前多呈現比較震盪整理，選後只要結果不出大意外、不要超出市場想像或出現紛爭暴動，都有機會慢慢轉強。

請繼續往下閱讀...

蔡明翰指出，從台灣第7次民選總統經驗來看，依照過去經驗，選後一周上漲機率67%、平均漲幅0.8%；而選後一個月上漲機會達到100%、漲幅可以達到8%。他認為，台股也能依循前幾年的經驗，在選後維持慢慢走穩的態勢。

蔡明翰認為，對台股後續看法偏向正向，從國際端、產業面到政治面，不確定性因素都將逐漸消散，預期台股在上週壓回整理之後回來，就會有好表現

CMoney法人決策系統顧問呂漢威表示，由現任執政黨連任，對台股來講不是一件負面的事。此外，約過2周就要來到農曆年的封關，加上15日中美要簽署貿易協議，預期台股在農曆年前都不至於太弱，會維持強勢或多頭格局

而小英總統的連任也帶動一連串概念股看漲。呂漢威舉例，像是生技股國光等；除了有相關政策加持之外，近期剛好遇上大陸武漢病毒肆虐，新藥相關題材的個股也可望受惠，如浩鼎、藥華藥等

另外還有綠能發電這題材，風力發電、太陽能相關股可關注；而LED題材雖然通常是年底比較強，但近期因為搭上選舉話題，還是可以多加留意是否有機會走一波；還有受惠國艦國造政策的台船、漢翔等。

在外資動向部分，呂漢威表示，外資其實一直都滿看好台股，且從1996年第一次民選總統到現在，大部分都是現任執政黨可以連任，外資也都已打好算盤，但是否能持續看好到年底還必須觀察。

回顧上周五（10日）台股收盤表現，台股收在12,024點，站回1萬2千點大關，並收復所有均線。

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