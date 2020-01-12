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領滿失業給付會不會影響勞保年資？　勞保局解惑

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▲▼勞保,勞工保險局,勞保局,勞保條例,老年給付,職災保險,年金改革,勞保基金,勞保年金。（圖／記者李毓康攝）

▲勞保局解釋，「勞工保險」與「就業保險」是兩種不同的社會保險制度。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

時常在網路上流傳著，勞工請領失業給付的話就會影響勞保年資，對此，勞保局解釋，「勞工保險」與「就業保險」是兩種不同的社會保險制度，失業給付屬於「就保」的給付項目，因此，領滿失業給付，並不會影響勞保年資。

勞保局表示，被保險人需同時具備以下條件，即可請領失業給付「非自願離職」、「離職退保前3年內，就業保險年資合計滿1年以上」、「具有工作能力及繼續工作意願」、「向就業服務機構辦理求職登記，14日內仍無法推介就業或安排職業訓練」。

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而請領方式則是要先向，向雇主申請離職證明書，接著在到公立就業服務機構辦理求職登記，申請失業認定及接受就業諮詢，如果經過14天就業服務機構無法推介就業或安排職業訓練時，就能領到勞保局核發的失業給付。

勞保局說，就業保險的主要目的是在協助失業民眾早日重返就業市場，失業給付只是在於提供尋職期間的薪資補助，為了避免民眾過度使用失業給付，就保法除了規定請領失業給付時，必須在失業前3年的加保年資合計滿1年外，還規定領滿失業給付的給付期間者，就業保險的年資就要重行起算。

不過這裡所指的保險年資，是指就業保險的保險年資，與勞工保險的保險年資無關，也就是說，就業保險年資的重行起算，並不會影響被保險人老年給付時勞保年資的計算。

不過，勞保局也提醒，勞保老年給付與失業給付不能同時領，因為根據就保法規定已領取勞工保險老年給付者，不得核給失業給付；或請領失業給付期間又領取老年給付者，即不再核給失業給付。
 

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