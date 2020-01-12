2020全球市場「股優於債」　投資人錢進股、債市有撇步

▲展望2020年，渣打銀認為，今年全球市場表現依舊「股優於債」，尤其看好美國與歐元區的股票表現。（示意圖／pakutaso）

記者紀佳妘／台北報導

走過好壞參半的2019年，投資人聚焦未來的布局方向，渣打銀行認為，2020年全球市場表現「股優於債」，尤其看好美國與歐元區的股票表現。

2020年金融市場有2大潛在風險，渣打銀行財富管理處負責人陳太齡指出，首先市場對於美國經濟成長減緩的憂慮尚未消退，隨著美國大選影響逐漸升溫，市場焦點也將國際地緣政治風險轉為美國國內的政治的不確定性。

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再者是中美貿易戰關係不排除再度陷入僵局。整體來看，陳太齡建議，投資人可考慮多元平衡的投資配置，同時也看好黃金作為長期避險資產。

不過，渣打銀行對於2020年股市表現仍然樂觀，全球低利率的環境與資金流動性充沛的背景下，有助投資信心持續回穩。除持續看好美股以外，歐元區由於以銀行業帶頭的產業前景已逐步改善，展現經濟意外成長的潛力，也將有利於歐元區股票表現。

至於亞洲（日本除外）地區，渣打則看好大陸、印度和南韓股市，尤其如果中美貿易緊張局勢降溫，或維持現狀不再升級，大陸和南韓股市表現可能明顯優於亞洲其他的經濟體。

另在債券方面，去年不論政府債券和企業債券皆有強勁表現，渣打預期2020年各類債券績效表現將趨於平穩，但仍將有機會帶來一定的報酬空間，同時也認為新興市場美元債將優於成熟市場同類債券，而美元走勢見頂，也將改善新興市場當地貨幣債券的投資前景。