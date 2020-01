蔡英文強勢連任！　蓬佩奧發推文祝賀：再次證明民主的強大

▲美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

台灣2020年大選落幕,由現任總統蔡英文連任。對此,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)稍早已在推特發文說,「美國祝賀蔡英文在台灣總統大選中連任,台灣再一次展現健全民主制度力量的強大」,同時感謝蔡英文帶領台美雙邊建立起強健的夥伴關係,且在外界的施壓之下,致力於維繫台海兩岸的穩定。

The U.S. congratulates Dr. Tsai Ing-wen on her re-election in #Taiwan's presidential election. Taiwan once again demonstrates the strength of its robust democratic system. Thank you President Tsai for your leadership in developing a strong U.S. partnership.