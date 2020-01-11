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民進黨勝選　印度學者：香港反送中等發揮關鍵作用

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▲▼ 總統蔡英文。（圖／路透）

▲總統蔡英文挑戰連任成功，拿下817萬高票。（圖／路透）

文／中央社

民進黨在總統大選與立委選舉中勝選，印度學者多認為，香港反送中運動等外部因素在這次大選中發揮關鍵作用，而在總統蔡英文連任後，相信台印關係將會更加強化。

第15任總統與副總統及第10屆立法委員選舉今天進行投票，昨天就有印度時報（Times of India）引用外電介紹台灣舉行的大選，而今日印度（India Today）、印度聯合新聞社（United News of India）及印度新聞信託社（PTI）等多家媒體引述外電報導台灣今天投票的情況。

在晚間開票確認蔡總統順利連任，及民進黨在立委選舉拿下多數席次後，多位印度學者認為，這與香港反送中運動發生後，台灣民眾更加珍惜民主自由及更厭惡中國，還有中國在國際欺凌台灣等外部因素，是影響這次選舉結果關鍵因素之一。

尼赫魯大學國際問題研究院東亞研究中心主任謝鋼（Srikanth Kondapalli）告訴中央社記者，香港反送中運動所引發的保護台灣民主及拒絕「一國兩制」概念，一直是民進黨在大選期間向選民訴求的主要議題之一，在這次大選中，外部因素始終發揮著重要作用。

印度基金會（India Fundation）戰略中心主任班薩爾（Alok Bansal）也指出，台灣民眾對「台灣人」的身分認同與日俱增，而認同自己是「中國人」比例愈來愈低，更重要的是台灣民眾珍惜努力許久後終於讓台灣走上的民主道路。

因此，班薩爾說，香港反送中運動讓台灣民眾關注香港在「一國兩制」下逐漸失去自由與自主的狀況：對台灣民眾來說，現在最重要的是維護台灣民主制度。

此外，在美中對抗的國際局勢大架構下，謝鋼指出，美國的印度太平洋戰略（Indo-Pacific）雖在台灣這次大選中是較小的議題，但美國總統川普簽署生效的「亞洲再保證倡議法」（ARIA）重申對台灣安全承諾，給民進黨對抗中國提供減震墊，也對這次台灣大選產生影響。

謝鋼認為，在中國國家主席習近平提出「六個任何」後，蔡總統隨即以「四個必須」回應，且強調台灣絕對不會接受「一國兩制」；因此，民進黨贏得總統與立委大選後，預料兩岸關係將更加惡化。

在習近平的強硬政策下，謝鋼指出，香港的問題已經無法獲得適當的解決，現在台灣也出現與中國期待相反的結果，更讓中國難以駕馭相關問題。

對台印關係來說，謝鋼說，蔡總統連任後，可能會看到她在所提出新南向政策上有更多推動力，因而可能看到台印關係有更多強化與改進。

班薩爾表示，蔡總統推動新南向政策，是考量台灣過去的投資太集中在中國，而她希望讓台灣更加不受中國影響，因此推動在中國的台商轉向新的國家投資，尤其是新南向政策的國家，這樣的政策將會持續下去。

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