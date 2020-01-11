美政要賀蔡英文連任！波頓嗆「給中國一個教訓」：別干預台灣選舉

2020大選開票結果出爐，根據中選會公佈政黨票最新資訊，時代力量獲得1,098,044票、得票率7.75%，共奪下3席不分區立委席次，包括陳椒華、邱顯智、王婉諭皆順利當選。未能順利連任立委的黃國昌表示，希望可以讓自己休息一下，回到民間社會中做一些不一樣的事，「我覺得對我來講是一件蠻好的事情」，自己也會持續支持時代力量，給所有時代力量夥伴最強而有力的後盾。