美政要賀蔡英文連任！波頓嗆「給中國一個教訓」：別干預台灣選舉

▲美國前國安顧問波頓發文祝賀蔡英文連任。（圖／翻攝自John Bolton推特）
記者張方瑀／綜合報導
民進黨籍總統蔡英文，以817萬破紀錄得票數連任。美國前國安顧問波頓也立刻在推特發文祝賀，更直言，「這給了中國一個教訓。」共和黨籍參議員盧比歐也說，他非常期待在未來能更加強台美關係。
波頓（John Bolton）在推特中恭喜台灣人民，再次進行了一場自由公正的選舉，並祝賀蔡英文總統再次連任。波頓說，這給了中國一個教訓，「不要干涉台灣選舉，也不要干涉美國選舉！」被視為鷹派代表的波頓，過去曾主張台灣在聯合國應享有席位，也曾公開呼籲美國應儘速跟台灣復交，雙重承認中國與台灣，捍衛台美利益。
▲共和黨籍參議員盧比歐祝賀蔡英文連任。（圖／翻攝自Marco Rubio推特）
挺台議員盧比歐（Marco Rubio）在推特中祝賀蔡英文連任，並表示，他非常期待能夠在未來幾年，繼續加強台美關係。盧比歐在台灣與索羅門斷交之際曾表示，國和國際社會必須採取行動反制北京的霸凌與孤立，此時是國會通過由跨黨派議員提出的《台北法案》的最佳時機。
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