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影／三三會理事長許勝雄：選舉落幕、仇恨對立要弭平　兩岸問題要有智慧去突破

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▲▼三三會理事長許勝雄。（圖／記者余弦妙攝）

▲三三會理事長許勝雄，資料照。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

2020總統大選今（11）日揭曉結果，總統蔡英文連任成功，對此，金仁寶集團董事長暨三三會理事長許勝雄表示，選舉是一時的，選戰也已經落幕，選舉已經結束了，大家就應該好好靜下心來，台灣的未來要怎麼樣才能更進步，或是建立一個安居樂業的環境，尤其前段時間因為選舉的關係，製造了許多不必要的仇恨、對立，如今選舉落幕了，是否也應該要去弭平。

許勝雄也對勝選的蔡英文政府喊話，希望可以打造友善的投資環境，因為目前全球的產業跟經濟變化速度相當快，地緣政治也在影響著台灣，而國際都在談論「5缺」，其中，缺人才這塊，台灣目前似乎還不夠完善，尤其是目前整體經濟都已進步到智慧經濟、AI、5G等，雖然學校有在培育這方面的人才，但跟產業間的連結似乎不夠深化，建議教育體系可以進行改善。

請繼續往下閱讀...

許勝雄也說，除了台灣自身培養人才外，也可以從國外引進，如果台灣建立一個比較開放的社會，讓國際的人才可以更願意來台發展、包含稅賦、薪資、居住等相關問題，這也是未來政府要去用心思考的部分。

接下來，許勝雄也提到，兩岸間的問題也更加重要，尤其是中國大陸占台灣的出口占比約40%，因此兩岸的穩定和平，需要更有「智慧」去尋找一個突破的方法，因為兩岸穩定的話，要簽訂FTA、CPTPP的可能性就可以大大提升，台灣也才能去談「立足台灣 　全球布局」，因此希望政府可以更積極去做。

最後，國民黨這次落敗，在國會的席次也減少，民進黨依舊是國會最大黨，許勝雄也呼籲民進黨「多數尊重少數」的心態跟心胸要建立起來，傾聽不同人的聲音，選舉已經落幕，四年後還是要重新再來選一次，大家都要更努力讓台灣更好。

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