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影／戲劇性回歸！衛報：蔡英文勝選帶給北京政府明確訊息

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▲▼英國衛報報導蔡英文勝選。（圖／翻攝自The Guardian）

▲英國《衛報》報導蔡英文勝選。（圖／翻攝自The Guardian）

記者張方瑀／綜合報導

總統蔡英文以超過800萬票成功連任，英國《衛報》指出，台灣選民選擇了一位在競選期間承諾，會保護台灣不受北京政府影響的領導人。並引述蔡英文勝選演說，表示這次的選舉具有額外的意義，「台灣已經表明，當我們的主權和民主受到威脅時，台灣人會更大聲地回應我們的決心。」

《衛報》（The Guardian）以「台灣再次選擇蔡英文為總統，向中國大陸發出明確訊息」（Taiwan re-elects Tsai Ing-Wen as president in clear message to China）指出，蔡英文帶領的民進黨在2018年九合一大選慘敗後，這場勝利代表著「戲劇性的回歸」，這場勝利得利於經濟逐漸改善、國民黨的失誤，以及香港的大規模抗爭，「這些都暴露了在台灣年輕人眼中，北京當局到底是什麼樣子。」

▲▼BBC報導蔡英文勝選。（圖／翻攝自BBC）

▲BBC報導蔡英文勝選。（圖／翻攝自BBC）

《衛報》認為，許多人都把這場選舉比擬為「世代之爭」，較年長的選民因國民黨欲和中國大陸建立更緊密關係的經濟政策，而偏向支持韓國瑜；對於年輕人來說，則更傾向反對兩岸統一的蔡英文。

另外，BBC駐台灣記者薩德沃斯（John Sudworth）也表示，這一結果是對北京的最嚴厲的斥責（major snub），「（台灣）已經徹底拒絕中國大陸統一的威權主義。」蔡英文在勝選演說中提到，台灣正在向世界展示，我們多麼珍惜我們自由民主的生活方式，我們多麼珍惜我們的國家。

►星媒搶報台灣選舉：蔡英文「壓倒性大勝」迎接第2個總統任期！
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