影／戲劇性回歸！衛報：蔡英文勝選帶給北京政府明確訊息

▲英國《衛報》報導蔡英文勝選。(圖/翻攝自The Guardian)



記者張方瑀/綜合報導

總統蔡英文以超過800萬票成功連任,英國《衛報》指出,台灣選民選擇了一位在競選期間承諾,會保護台灣不受北京政府影響的領導人。並引述蔡英文勝選演說,表示這次的選舉具有額外的意義,「台灣已經表明,當我們的主權和民主受到威脅時,台灣人會更大聲地回應我們的決心。」

《衛報》(The Guardian)以「台灣再次選擇蔡英文為總統,向中國大陸發出明確訊息」(Taiwan re-elects Tsai Ing-Wen as president in clear message to China)指出,蔡英文帶領的民進黨在2018年九合一大選慘敗後,這場勝利代表著「戲劇性的回歸」,這場勝利得利於經濟逐漸改善、國民黨的失誤,以及香港的大規模抗爭,「這些都暴露了在台灣年輕人眼中,北京當局到底是什麼樣子。」

▲BBC報導蔡英文勝選。(圖/翻攝自BBC)



《衛報》認為,許多人都把這場選舉比擬為「世代之爭」,較年長的選民因國民黨欲和中國大陸建立更緊密關係的經濟政策,而偏向支持韓國瑜;對於年輕人來說,則更傾向反對兩岸統一的蔡英文。

另外,BBC駐台灣記者薩德沃斯(John Sudworth)也表示,這一結果是對北京的最嚴厲的斥責(major snub),「(台灣)已經徹底拒絕中國大陸統一的威權主義。」蔡英文在勝選演說中提到,台灣正在向世界展示,我們多麼珍惜我們自由民主的生活方式,我們多麼珍惜我們的國家。

