連任東板橋立委！羅致政感言哽咽謝老婆、天上父親　大讚對手：非常可敬

▲新北立委第7選區候選人羅致政。（圖／翻攝自Facebook／羅致政粉絲團）

記者鄺郁庭／綜合報導

新北市第7選區（板橋東區61里）立委開票，在7搶1的激烈競爭下，民進黨候選人羅致政打敗其他6位候選人、連任成功。他在競選總部發表感言時，想到父親在選前3個月逝世，忍不住哽咽，「我要把勝利獻給羅爸」。羅致政提到對手也是滿滿感謝，沒有太多負面攻擊、都各憑本事，「柯志恩是非常可敬的對手。」

根據《中央社》報導，羅致政晚間6點30分時突破6萬票，領先對手柯志恩1萬票左右，在晚間7點15分，羅致政自行宣布當選，在母親、妻子陳亮吟陪伴下，上台發表勝選感言，一開始就表示感謝板橋所有鄉親給他機會繼續連任，「雖然選舉過程非常辛苦，但有信心板橋民眾會看到我過去4年的貢獻與付出。」

▲羅致政成功連任。（圖／翻攝自Facebook／羅致政粉絲團）

羅致政接著深深鞠躬感謝現場支持民眾，並謝謝競選團隊、後援會長和志工朋友，每天陪他站路口和掃街。他接著提到母親和妻子，說無論是生理或心理上的壓力，老婆陳亮吟的壓力都比他還大，笑說最後能衝高選票，都要歸功於老婆助選時講的比他還要好。

發言過程中羅忍不住哽咽，因為想到在天上的父親，他最要感謝的也是這個男人，雖然羅爸爸在去年逝世，讓他暫時停擺選戰，甚至家庭、選舉兩頭燒，在這邊羅致政還特地感謝里長幫忙跑行程。羅說，爸爸生前在板橋做了很多他做不到的事，很多里長都是因為爸爸給他很多支持。

回想選前3個月，爸爸已經不在身邊，但現在成功連任，相信父親這刻在天上一定感到很大驕傲，要把勝利獻給羅爸爸。最後提到對手，羅致政滿滿敬意和感謝，說這場板橋的立委選戰沒有太多負面攻擊，大家都各憑本事努力爭取選票，可以為選戰立下榜樣，直呼「柯志恩是非常可敬的對手。」

事後，羅致政也在臉書貼文，「感謝所有板橋鄉親的支持，我們會更努力，為板橋的發展，為台灣的未來，繼續打拚！」更PO出自己跟妻子、支持者的合照銘謝賜票，並以「立法委員」身分署名。