影／雙帥對決「吳怡農敗選落淚」　現場支持者喊：出來選市長！

▲吳怡農在競選總部發表感言，忍不住落淚。（圖／記者呂佳賢攝影）



記者趙于婷／台北報導

台北市第三選區立委是萬眾矚目的「雙帥對決」，由國民黨蔣萬安對上民進黨吳怡農，吳怡農選前聲勢高漲，但最終敗選，他也親自在競選總部現場謝謝選民、家人和競選團隊，更忍不住落淚，現場支持者也激動喊著要吳怡農「出來選市長！」他也數度露出靦腆的笑容。

吳怡農和蔣萬安票數差距落在3千到8千之間，蔣萬安在晚間20時出面自行宣布當選，順利連任。吳怡農隨後也在競選總部現場發表選後感言，一說到「感謝一直以來每一位支持者」，他忍不住哽咽落淚直說「感謝每一位農婦、農友們」、「謝謝大家在我沒聲音的時候，在我面對言語攻擊得時候，幫我出聲，每一個人的付出我都有看到，也有感受到」，支持者也激動喊著「吳怡農加油！」、「我們陪你一起哭！」

▲雙帥對決由國民黨候選人蔣萬安勝出。（圖／記者陳涵茵攝）

吳怡農接著提到「對手蔣萬安這次打了一場很漂亮的選戰，他也展現自己的風度，遵守承諾打了一場正面的選戰。」而他也不忘恭喜其他當選人，包括林昶佐、賴品妤、陳伯惟都贏得選戰，讚賞他們「都打贏了很不可思議的選戰！」

他也感謝這次選舉，讓他可以將國防議題提出來，證明國防和人民安全是可以在區域選舉拿出來討論的，是社會大眾關心的。吳怡農最後也強調「每一位支持者的期待，我都會珍惜，更會深深記住」，他也俏皮地和民生社區的鄰居互動，感謝他們忍受包容這幾個月的噪音。感言結束後，支持者也不斷在現場大喊「謝謝你守護台灣！」、「你是台灣人的驕傲！」、「民進黨靠你了！」

