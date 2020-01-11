蔡英文衝破800萬票　日港媒高度關注：連任成功！

▲《南華早報》快訊報導蔡英文連任成功。（圖／翻攝自南華早報）

記者詹雅婷／綜合報導

根據中選會官網最新數據，總統蔡英文的票數現已衝破800萬票，得票率來到57%。南華早報稍早以「台灣選舉：蔡依文連任總統贏過韓國瑜」為標題快訊報導，儘管目前開票仍在進行當中，但票數已領先國民黨總統候選人韓國瑜及親民黨總統候選人宋楚瑜，且蔡英文的得票數已遠超過2016年的690萬票。

南華早報報導，在香港示威抗爭、北京政府介入等背景之下，今年台灣的總統大選始終受到國家主權、民主、兩岸關係等議題影響。分析師指出，蔡英文的聲勢隨著「守護台灣」、「對抗北京政府施壓」等訊息水漲船高，另個原因也與韓國瑜的親中立場與國民黨的不團結有關。蔡英文的連任可能加劇海峽兩岸的緊張局面，因為自從2016年上任以來，兩國官方關係始終處於中斷狀態。

除了南華早報之外，日本放送協會（NHK）以「蔡英文連任成功」的標題在第一時間進行報導，新加坡海峽時報（The Straits Times）則指出，依據非官方結果，蔡英文有望贏得第二任期。

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▼ 總統蔡英文。（圖／路透）