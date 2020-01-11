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蔡英文大勝韓國瑜264萬票　國台辦回應了

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▲▼國台辦,惠台,26條措施,26條措施說明會。（圖／記者曾俊豪攝）

▲國台辦晚間回應蔡英文勝選感言。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

2020大選結果出爐，民進黨候選人蔡英文連任成功，超過國民黨候選人韓國瑜264萬票。面對選舉結果，大陸國台辦發言人馬曉光今（11日）晚間發表聲明，表示願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，與台灣同胞一同推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

儘管投票日是週六，但對於2020大選，國台辦仍全程緊盯，加班關注大選結果。記者晚間六點抵達國台辦，發現所在辦公樓仍然燈火通明，而在蔡英文發表勝選感言後，國台辦在晚間11時透過新聞稿回應大選結果。

▲▼國台辦挑燈夜戰，關注台灣大選。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼國台辦挑燈夜戰，關注台灣大選。（圖／記者曾俊豪攝）
 ▲▼國台辦挑燈夜戰，關注台灣大選。（圖／記者曾俊豪攝）

馬曉光重申，大陸對台大政方針是明確的、一貫的。我們堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，堅持一個中國原則，堅決維護國家主權和領土完整，堅決反對任何形式的「台獨」分裂圖謀和行徑，堅決增進台灣同胞利益福社。

針對大選結果，蔡英文在發表勝選感言時提到，「三年多來守住底線，面對中國文攻武嚇，維持兩岸沒釀成嚴重衝突。然而中國對台灣節節進逼，讓台灣在主權上讓步，面對中國試圖改變台海現狀，台灣別無選擇，必須強化民主防衛機制，保護台海安全。」

她強調，對兩岸關係和平穩定的承諾不會改變，但兩岸雙方都有責任，確保台海和平穩定，「今天我要再一次誠懇呼籲，和平、對等、民主、對話是維持兩岸的關鍵，也是拉近兩岸距離的關鍵。」

▲▼2020總統蔡英文開票之夜,中外記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文透過國際記者會喊話北京。（圖／記者屠惠剛攝）

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