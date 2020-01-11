國民黨立委賴士葆感謝鄉親支持　呼籲民進黨勿忘「謙卑謙卑再謙卑」

▲ 國民黨立委賴士葆宣布連任成功，甜擁夫人手比自己的候選號次6號。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

2020總統立委大選在（11）日舉行投開票，台北市第八選區由國民黨的賴士葆對上民進黨的阮昭雄，晚間7時15分左右，賴士葆自行宣布當選，甜擁夫人接受媒體訪問，還手比自己的候選號次6號手勢，顯見非常開心。

賴士葆和阮昭雄的票數差距，從最一開始的600多票，到晚間將近7時左右，已擴大為1萬多票，而賴士葆稍後抵達文山區的競選總部，接受現場民眾祝賀。

不過，賴士葆接受媒體訪問時，坦言國民黨對這次大選結果要認真檢討，必須想辦法找到人民的需要跟脈動，更直言這次國民黨因為沒有找到人民需求，所以選得不好。賴士葆也提到，非常感謝一路以來支持的鄉親，在如此艱難的時刻還願意情義相挺。

▲ 賴士葆在抵達文山區競選總部後，與現場民眾握手致意。（圖／記者樓菀玲攝）

針對此次大選結果，賴士葆表示從結果來看，還是民進黨全面執政，希望民進黨能夠繼續2016年時蔡英文講過的「謙卑謙卑再謙卑」，謙卑面對群眾、謙卑面對國際趨勢。

賴士葆也指出，民進黨靠恐中、反中、恨中來拿到這次的政權，在大選過後，如何改善兩岸關係方面，民進黨還有很多能夠努力的。