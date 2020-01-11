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川普向金正恩祝壽　北韓稱收到但重啟談判有條件

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▲▼金正恩28日主持勞動黨五中全會。（圖／朝中社）

▲北韓領導人金正恩。（圖／朝中社）

文／中央社

北韓中央通信社（KCNA）今天發布一份聲明表示，當局已收到美國總統川普給北韓領導人金正恩的生日祝福，但強調唯有華府完全接受平壤提出的要求，北韓才有可能重返談判桌。

路透社報導，北韓外交部顧問金桂冠在這份聲明中表示，金正恩本人可能喜歡川普，但他不會依據個人情感來領導自己的國家。

金桂冠還提到：「儘管兩國領導人有著好關係，但美國盼望重啟談判是一項錯誤。」

法新社報導，金桂冠在聲明中表示：「我們過去被美國騙了，和美國陷入對話超過一年半，對我們來說是時間的損失。」

對於陷入僵局的非核化談判，金桂冠表示，除非華府「完全接受」平壤提出的要求，雙方才可能重啟對話。

但金桂冠懷疑美國是否會接受北韓的要求，「我們清楚美國既不打算，也不能這麼做」。

北韓從未證實金正恩的年紀或生日，不過2014年1月8日，在北韓舉行的籃球表演賽前，前美國職籃NBA球星羅德曼（Dannis Rodman）曾向金正恩獻唱生日快樂歌。

南韓青瓦台國家安全室室長鄭義溶昨天表示，川普委請首爾當局向金正恩轉達生日祝福。

金桂冠表示，川普的祝壽信函直接來自美國。他警告南韓當局不要企圖在北韓和美國之間當調停者。

「南韓當局最好不要編織美夢，以為我們會因為這樣的生日祝福，就心懷感謝重返對話。」

根據一份實施制裁的文件，美國財政部曾表示，金正恩的生日是1984年1月8日，現年36歲，不過也有可能他還要再老1或2歲。

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