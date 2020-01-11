　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗認「失誤擊落烏克蘭客機」　伊外長道歉拉美國下水…烏克蘭總統怒PO文究責

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼烏克蘭國際航空（UIA）波音737客機墜毀。（圖／路透）

▲烏克蘭國際航空（UIA）波音737客機墜毀。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

烏克蘭航空班機8日在伊朗德黑蘭起飛不久，突然失控墜毀，當時墜毀在近郊引發外界揣測，時間點接近美伊空襲，很有可能是遭到擊落，而伊朗官方卻在第一時間反駁「只是因為機械故障導致」。面對外界揣測，伊朗遲遲不願交出黑盒子，直到11日才坦承，「因為失誤意外擊落班機」，對此烏克蘭總統澤倫斯基沉痛表示，「將準備進行全面公開的調查，並追究所有責任，並對罹難者家屬支付賠償」。

根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，伊朗官方承認因「人為疏失」擊落客機，引發國際高度關注，對此伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）發布推文稱「深感遺憾」，並說絕對會訴究犯下不可原諒錯誤的肇事人員。而在伊朗代表團所發表的聲明當中也提到，將對武裝部隊進行重大改革，確保類似事件不會再重演。

伊朗外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）也表示伊朗對人為疏失誤擊烏克蘭客機致上「深切的遺憾、歉意與慰問」、「我們對伊朗民眾、所有受害者家屬和其他受波及的國家，致上深切的遺憾、歉意和慰問。」，但也提到要不是美國突然空襲，也不至於武裝部隊高度警戒、局勢升溫。

在伊朗承認疏失後，烏克蘭總統澤倫斯基表示，「這不是一個美好的早晨，真相出現了，在國際調查委員會調查結束之前，伊朗還是必須承擔承認，希望伊朗勇於承擔、承認，並且將進行全面公開的調查，並協助罹難者家屬將遺體送回，與支付賠償。」

ET快訊
蔡英文突破600萬票！等待勝選時刻　記者會擬延後將有重大宣布
韓國瑜落後150萬票…支持者急哭：趕快抓弊！韓總統不能就這樣
快訊／林昶佐自行宣布當選！連任成功
高嘉瑜擊敗李彥秀！自行宣布當選
洪慈庸輸了！　楊瓊瓔自行宣布當選
突破77萬票！民眾黨成立院第三勢力「至少拿下4席」
民眾黨奪54萬票躍第三大黨　蔡壁如準備殺進國會
快訊／吳敦義擬8點宣布請辭黨主席 國民黨現場警力增加中
即／吳敦義暫跌出不分區　民眾、時力預估3到4席
花蓮選區快訊／蕭美琴自行宣布敗選　傅崐萁重回立委寶座
新北市第12選區立委！賴品妤擊敗李永萍　自行宣布當選
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國富商戀上美艷外甥女　向表姊夫提親「慘遭開2槍電鋸碎屍108塊」！

快訊／伊朗終於承認「因失誤擊落烏克蘭飛機」 懺悔聲明：將依法處理！

27歲飢渴哥傳「龍根照」約炮　車站見面「遭13歲網婆上銬」：我是臥底警察！

她嫌男友放屁超臭　遭「10指插頸肉掐到缺氧」扯髮爆打…半條命爬街上求救！

裸滾橄欖球員「迷姦藥突失效」　英最噁性侵犯獵190男人…法官怒判無期！

他對新年第1天對女友求婚　「秀出鑽戒照」幾小時…逼未婚妻殺大媽證明愛

澳洲野火燒到失控…上萬民眾憤怒「還繼續火力發電」　要求總理下台

川普向金正恩祝壽　北韓稱收到但重啟談判有條件

台灣特殊文化…「雞排祭品文」引關注　美媒：影響選舉結果？

影／蔡賴配持續領先　芬蘭國會議員推特恭喜蔡英文

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

澳洲網紅消防員見小袋鼠火中逃竄　秒抱懷裡、補水：別怕！我找到你了

台大女拒借廁所「門給我關起來」　她痛罵警衛...韓粉嗆：妳機Ｘ什麼

《猛禽小隊：小丑女大解放》官方主預告

彭于晏還單身：大家請放心　結婚會公布嗎..「話先不說死」

輾斷浪浪雙腿！計程車司機秒駛去　牠癱瘓強爬行、大聲哀嚎：誰能救我

川普向金正恩祝壽　北韓稱收到但重啟談判有條件

台灣特殊文化…「雞排祭品文」引關注　美媒：影響選舉結果？

影／蔡賴配持續領先　芬蘭國會議員推特恭喜蔡英文

哈利宣布引退　加拿大人讚「獨立生活」！6成盼他接任新州長

伊朗認「失誤擊落烏克蘭客機」　伊外長道歉拉美國下水…烏克蘭總統怒PO文究責

路透：蔡英文票數暫居領先　北京密切關注！

日媒嚇傻了！台灣年輕人「大返鄉」投票潮超狂　飛20hrs也要回家

義國會討論挺港案　多位議員發言籲護台灣民主

哈利梅根盼財務獨立！引退惹怒皇室　爸「不給錢」斷金援

不畏局勢混亂！安倍晉三照樣「出訪中東」　盼美伊冷靜面對談判

韓國瑜落後超過150萬！　陳揮文改口認「預測有差距」：支持他2024年再選

蔡英文突破600萬票！等待勝選時刻　國際記者會擬延後將有重大宣布

不斷更新／蔡英文破600票　韓國瑜落後200萬票創最大差距　　

快訊／新竹市立委選舉！鄭正鈐自行宣布當選

來吃雞排！2020大選「祭品文懶人包」　全中6萬份吃到吐

屏北立委選舉　民進黨鍾佳濱一如預期連任成功

不斷更新／蔡英文得票正式突破600萬！ 大贏韓國瑜211萬票

不分區立委新黨得票約1%　邱毅：大概是「最後一戰」

上萬留言洗版！陳柏惟當選網嗨爆「媽祖顯靈」…開直播烙台語：凍蒜啦

「新北一路往南敗」吳敦義辭黨主席　唐慧琳：眼珠掉滿地

國際熱門新聞

伊朗終於承認「因失誤擊落烏克蘭飛機」官方發懺悔聲明

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

女吸電子菸「肺渾濁發白」　IG發勸世文

中國富商戀上美艷外甥女　提親遭電鋸碎屍108塊

電視標錯價僅1000元　超市拒賣引暴動

因為王室照片　哈利梅根決意離開

美消防菁英抵雪梨　大廳鼓掌歡呼

BBC報導台灣選舉：將決定與中國關係

美軍阿富汗軍事護衛隊遭路邊炸彈襲擊　塔利班秒認

馬斯克電音女友懷孕　趁機曬辣照

烏航客機墜毀原因「伊朗士兵慌張又欠訓練」

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

即／美國宣布制裁新措施　名單有8伊朗高官

台灣大選「引全球關注」NHK做特別節目守開票

更多熱門

相關新聞

伊朗擊毀烏克蘭航班　致命武器「SA–15」曝光

伊朗擊毀烏克蘭航班　致命武器「SA–15」曝光

烏克蘭航空一架客機8日自伊朗德黑蘭起飛後不久傳出墜毀，當時正逢美伊雙方空襲陰影，引發國際關注，而在墜毀第一時間伊朗官方撇外界揣測，篤定表示「為機械故障導致墜機」且不願交出黑盒子，搜救人員與專家在研究後表示，「遭到導彈襲擊機率更大」，11日伊朗官方再更新調查結果，確定為人為疏失造成擊落。

伊拉克要美方派代表談「撤軍」蓬佩奧秒拒絕

伊拉克要美方派代表談「撤軍」蓬佩奧秒拒絕

伊朗終於承認「因失誤擊落烏克蘭飛機」官方發懺悔聲明

伊朗終於承認「因失誤擊落烏克蘭飛機」官方發懺悔聲明

川普爆：美4大使館受伊朗攻擊威脅

川普爆：美4大使館受伊朗攻擊威脅

紐時：川普還想殺另一名聖城軍領袖

紐時：川普還想殺另一名聖城軍領袖

關鍵字：

伊朗烏克蘭班機澤倫斯基擊落

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

血癌勇士「林北癌症末期都要投票」　投票日上午病逝

中選會：韓國瑜領先中！

蔡英文8點高雄造勢9點半瞬移台北　交通工具曝

即／韓國瑜落後70萬票　死忠韓粉爆哭

韓冰維基百科遭竄改　蔡辦緊急回應

正妹「癌細胞吞噬全身」不救了！拍美照留念生命垂危

白癡公主返鄉才發現「忘帶身分證」！

伊朗終於承認「因失誤擊落烏克蘭飛機」官方發懺悔聲明

不斷更新／蔡英文最新開票情況

新竹女投票「手機突然響了」　代價曝光

選前之夜衝撞警戒線　趙駿亞道歉：我自私

2班機取消　趕投票旅客被安排「選後才回台」

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

趙駿亞5萬交保道歉　推人原因曝

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

更多

最夯影音

更多
凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸
蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面