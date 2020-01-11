伊朗認「失誤擊落烏克蘭客機」　伊外長道歉拉美國下水…烏克蘭總統怒PO文究責

▲烏克蘭國際航空（UIA）波音737客機墜毀。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

烏克蘭航空班機8日在伊朗德黑蘭起飛不久，突然失控墜毀，當時墜毀在近郊引發外界揣測，時間點接近美伊空襲，很有可能是遭到擊落，而伊朗官方卻在第一時間反駁「只是因為機械故障導致」。面對外界揣測，伊朗遲遲不願交出黑盒子，直到11日才坦承，「因為失誤意外擊落班機」，對此烏克蘭總統澤倫斯基沉痛表示，「將準備進行全面公開的調查，並追究所有責任，並對罹難者家屬支付賠償」。

根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，伊朗官方承認因「人為疏失」擊落客機，引發國際高度關注，對此伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）發布推文稱「深感遺憾」，並說絕對會訴究犯下不可原諒錯誤的肇事人員。而在伊朗代表團所發表的聲明當中也提到，將對武裝部隊進行重大改革，確保類似事件不會再重演。

伊朗外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）也表示伊朗對人為疏失誤擊烏克蘭客機致上「深切的遺憾、歉意與慰問」、「我們對伊朗民眾、所有受害者家屬和其他受波及的國家，致上深切的遺憾、歉意和慰問。」，但也提到要不是美國突然空襲，也不至於武裝部隊高度警戒、局勢升溫。

在伊朗承認疏失後，烏克蘭總統澤倫斯基表示，「這不是一個美好的早晨，真相出現了，在國際調查委員會調查結束之前，伊朗還是必須承擔承認，希望伊朗勇於承擔、承認，並且將進行全面公開的調查，並協助罹難者家屬將遺體送回，與支付賠償。」