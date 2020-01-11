影／蔡賴配持續領先　芬蘭國會議員推特恭喜蔡英文

▲凱爾納發文恭喜蔡英文。（圖／翻攝自推特@KarnaMikko）

記者詹雅婷／綜合報導

2020總統副總統及立委選舉11日舉行，各投開票所於下午4時起進行開票。只不過，目前大選結果尚未出爐，但芬蘭國會友台小組主席、議員凱爾納（Mikko Kärnä）稍早已透過推特發文，恭喜現任總統蔡英文。

凱爾納在推特說，「根據此時計票的進度，我認為，我已經可以放心說：恭喜中國民國#台灣總統蔡英文！我期待在接下來這個夏天到訪『如此棒的國家』，芬蘭和台灣必須維繫並深化雙邊關係。」