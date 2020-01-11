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義國會討論挺港案　多位議員發言籲護台灣民主

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▲▼2019年11月義大利國會參議員率團來台參訪。（圖／翻攝自Facebook／Alex Bazzaro）

▲2019年11月義大利國會參議員率團來台參訪。（圖／翻攝自Facebook／Alex Bazzaro）

文／中央社

義大利國會外交委員會日前討論「支持香港民主」動議案，多位議員主動發言挺台，主張為了避免「今日香港成為明日台灣」，義國政府也應加強支持台灣民主現狀。

義國民調支持度最高的「聯盟黨」（Lega）眾院外委會副主席弗門提尼（Paolo Formentini）8日提出動議，希望義國外交部針對數月來香港發生的抗爭活動，回應國際社會呼籲，表達尊重香港的民主自由。

弗門提尼表示，義大利應跟美國這些捍衛民主自由的國家並肩同行，否則中國將以獨裁逐漸瓦解自由社會，今天是香港，下一個將是台灣，繼續漠視，未來義大利恐怕也將淪為中國殖民地。

去年11月底甫訪台的聯盟黨議員巴薩羅（Alex Bazzaro）在會中更以長篇發言力挺台灣。他表示討論香港問題時，不能排除台灣，因為中國政府也罔顧台灣的自治現狀，正不計代價想用「一國兩制」吞併台灣。

▲▼2019年11月義大利國會參議員率團來台參訪。（圖／翻攝自Facebook／Alex Bazzaro）

▲2019年11月義大利國會參議員率團來台參訪。（圖／翻攝自Facebook／Alex Bazzaro）

巴薩羅表示，他去年底與聯盟黨議員一起訪台，深刻感受香港事件對台灣政情的重大影響，台灣人很憂心中國將以軍事入侵。

巴薩羅指出，台灣比香港享有更大的自主權，卻鮮少獲得國際承認，中國不斷打壓台灣的國際生存空間，最近例子是阻止台灣參加去年11月的世界氣候變遷大會，台灣有2300萬人，是世界第22大工業國，卻被排除在迎合中國擴張主義的大門外。

巴薩羅引述一位台灣部長說的一句話，讓他特別感動，就是「今日香港、明日台灣」，他希望香港興起的自由呼聲，喚醒大家的良知，也喚醒那些面對中國擴張主義仍閉上眼睛的人。

巴薩羅說，去年底義大利國會邀香港民運領導人黃之鋒視訊會議，中國政府竟透過駐義大使館對義大利國會惡言批判，當時聯盟黨領導人薩爾維尼（Matteo Salvini）就已明確表態，義大利不是、也不該成為中國的一個省。

巴薩羅指出，黃之鋒警告和北京交往「沒有白吃的午餐」，香港人不打算用人民自由換取這些午餐，義大利人也不打算用資訊安全、隱私作為與北京貿易的代價。

巴薩羅質疑，義國外交部長迪馬尤（Luigi Di Maio）的親中路線，已使義大利從跨大西洋夥伴，成為中國在歐洲的特洛伊木馬。

他強調，義大利是大西洋聯盟成員，是美國的盟友，更重要的是民主國家，擁有珍貴價值，面對香港發生的暴力與漠視人權事件，義大利不能因為對中國的貿易利益而沉默不語。

巴薩羅指出，香港民眾群起抗拒單一思想、政黨的統治，他們把義大利當成民主搖籃看待，希望義大利給他們一個回應，義大利必須給他們答案，假如現任義國政府無作為，希望至少義大利國會能做到。

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