路透：蔡英文票數暫居領先　北京密切關注！

▲許多民眾在投開票所排隊，等待投票。（圖／路透）



記者詹雅婷／綜合報導

台灣此次的選舉躍上多間國際媒體的版面，包括日本放送協會（NHK）、英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）均有報導。路透社11日一文指出，台灣現任總統蔡英文（Tsai Ing-wen）的票數暫時處於領先，而此次大選受到北京政府的密切關注。

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報導指出，在北京政府透過軍事威脅與「一國兩制」（one country, two systems）模式加大施壓力道的同時，中國與香港示威行動也成為此次選舉的關鍵因素。20歲首投族林小姐（Stacey Lin）表示，她目睹了香港抗爭事件，「我只想確保未來擁有投票的自由。」

許多選民在投開票所排隊，在有秩序的情況下，投下手中神聖一票，且好天氣有助於提高投票率。

蔡英文今上午投完票後，向記者表示，希望每位選民都能行使自己的投票權，只有台灣人民有權決定自己的未來，同時譴責北京政府試圖透過假消息等手段來左右選舉，她將於台灣時間8時召開記者會。而國民黨總統候選人韓國瑜則說，他將在兩岸關係上繼續努力促進台灣經濟發展，但不會在捍衛民主方面妥協。

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