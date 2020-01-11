韓國瑜輸蔡英文近200萬票！杏仁哥哽咽唱「梅花」：越冷越開花　韓粉眼眶泛淚

▲韓國瑜高雄競選總部開票落後，韓粉哭著唱梅花「中華民國不能倒」。（圖／ETtoday）

記者洪靖宜、許宥孺、陳韻如／高雄報導

2020總統立委大選開票中，國民黨總統候選人韓國瑜持續落後民進黨總統候選人蔡英文，截至晚間7點49分，雙方差距已經來到200萬票。對此，韓粉們情緒相當低落，而杏仁哥則是含淚在舞台上唱「梅花」，「越冷它越開花」，台下韓粉一聽更是忍不住頻頻拭淚，不過大夥仍持續在現場守候，等待最終結果。

▲▼韓國瑜高雄競選總部開票落後，韓粉落淚。（圖／記者林敬旻攝）